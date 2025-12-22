Toda clase de maltratos a los toros solo para que los sádicos se diviertan

Los “toros a la tica” son un claro ejemplo de maltrato animal. Son trasladados en camiones, en donde se golpean con el movimiento del transporte. Los “chucean” para que suban. Pasan aterrorizados por encontrarse en un ambiente que les es completamente hostil. No sé si es verdad, pero dicen que les inyectan orines para que salten desesperados por el ardor. Los montan, los hieren con las espuelas y les dan latigazos. Todo, para que los sádicos se diviertan. ¡No más toros a la tica ni peleas de gallos!

Marjorie González, Curridabat

¿Periodistas o porristas?

Es decepcionante lo que les ha sucedido a algunos “periodistas” y “panelistas”, en cuanto a la objetividad que deben mantener al dar alguna noticia sobre el quehacer de este gobierno. Lo de los canales Opa y Trivisión ni es digno de comentario, debido a la parcialización que ambos medios tienen a favor del chavismo, pero lo que me ha sorprendido es la metamorfosis que ha sufrido canal 6 y, en específico, Randall Rivera, de quien siempre tuve el mejor concepto. Pero resulta que el periodista objetivo y coherente se convirtió en una especie de “porrista” del partido que postula a la señora Laura Fernández y, por supuesto, de dicha candidata.

¿Los periodistas creen en verdad que la gente no se da cuenta del sesgo con que informan? Por favor, respeten al televidente; no crean que todos estamos dentro del rango considerado en su momento por la señora Cisneros, quien dijo: “El tico básico todo lo cree, no importa mentir”.

Juan Carlos Campos Salas, Santo Domingo de Heredia

Nuevamente, el INS

Las últimas noticias sobre los acontecimientos que destapó el exgerente del INS dejan un gran signo de interrogación; lo ocurrido no puede ser visto como un simple “fallonazo”. Esto es serio, pues ha habido intervención de las altas esferas del gobierno.

Uno se pregunta qué es lo que está pasado en Costa Rica al ver que tantas situaciones tienen un punto de partida común. Y es hasta que los involucrados son cesados de funciones que revelan los malos manejos que se dieron. Esto daña gravemente la transparencia y credibilidad de las instituciones y de nuestro sistema de gobierno.

Bernardino Rojas S., Liberia, Guanacaste

Tradición de los portales

Si bien los portales han perdido protagonismo con las luces de colores y las cintas brillantes, no han desaparecido; solo han reducido su tamaño. Veo que en muchas casas el nacimiento todavía se coloca en un lugar importante como la sala, y en muchas familias todavía lo confeccionan con figuritas de distintos animales, arbolitos, lana y aserrín. Y sigue dándose la práctica de colocar la figura del Niño Jesús en su cunita, el 24 en la noche. También se oyen aún los tradicionales villancicos, que tanto alegran el ambiente en estas fechas.

Cecilia Prestinary, San Antonio de Escazú

Méritos de la Liga

Felicito a la Liga Deportiva Alajuelense por un título inobjetable. Esta copa se ganó con goles y fútbol, sin necesidad de recurrir al vergonzoso “ayudín” ni a “favores arbitrales”. Ganar así, con méritos propios y sin sombras, sabe mucho mejor. ¡Viva la Liga!

Róger Acuña Valverde, Curridabat

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.