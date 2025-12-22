Cartas

Toda clase de maltratos a los toros solo para que los sádicos se diviertan

Son trasladados en camiones, en donde se golpean con el movimiento; los ‘chucean’ y pasan asustados por encontrarse en un ambiente que les es completamente hostil

Por Redacción de La Nación

Los “toros a la tica” son un claro ejemplo de maltrato animal. Son trasladados en camiones, en donde se golpean con el movimiento del transporte. Los “chucean” para que suban. Pasan aterrorizados por encontrarse en un ambiente que les es completamente hostil. No sé si es verdad, pero dicen que les inyectan orines para que salten desesperados por el ardor. Los montan, los hieren con las espuelas y les dan latigazos. Todo, para que los sádicos se diviertan. ¡No más toros a la tica ni peleas de gallos!








cartascartas a la columnacartas de los lectores

