TDMAX continúa facturando

Al igual que Erick y Pablo (”Cartas”, 9 y 10 de febrero, respectivamente), me afilié al servicio de TDMAX durante el Mundial y, a pesar de haberme desafiliado dos veces, me siguen cobrando. Es imposible comunicarse con ellos. Durante la afiliación se indicó que el servicio podía cancelarse en cualquier momento, el problema es que los cobros se suspenden cuando TDMAX quiere, no cuando el cliente lo solicita.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌