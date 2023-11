‘Tampoco vivo del aire’

Coincido con lo expuesto por Juan Carlos Gutiérrez Coto (17/11/2023). Me pensioné el 1.° de setiembre, pero el patrono remitió la carta de cesantía el 6 de setiembre y me castigaron, dejándome sin dinero durante ese tiempo a pesar de mis reclamos.

El primer giro tardó dos meses y durante ese lapso tuve que “vivir del aire”. Para empeorar la situación, la Operadora de Pensiones de la CCSS está tardando en resolver el mecanismo de devolución, a pesar de haber adquirido el derecho en el 2019. En pocas palabras, pensionarme resultó peor que continuar trabajando y el ROP resultó ser un fraude. Insto al diputado Gilbert Jiménez a seguir luchando contra los abusos de las operadoras de pensiones.

Alfonso Alberto Rivera Jara, Goicoechea

Cuotas del IVM

En lugar de más trabajo y gastos para la Sala Constitucional, debido a la gran cantidad de reclamos de cuotas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el Ministerio de Hacienda debería cumplir con la normativa y realizar las transferencias.

El dinero es el resultado de una deducción mensual del salario del trabajador, el cual la Hacienda Pública administra; no es ningún obsequio. De no hacerlo, los afectados vamos a tener que seguir acudiendo a la Sala IV para demandar el cumplimiento. ¿Continuarán irrespetando las sentencias del tribunal constitucional?

Carlos Murillo Zamora, Heredia

Accidentes de tránsito

Los accidentes de tránsito van a seguir ocurriendo. Las estadísticas muestran que quienes los cometen son, en su mayoría, los motociclistas, por sus acciones temerarias, y, en segundo lugar, los conductores irresponsables.

Sugiero, respetuosamente, una campaña fuerte y objetiva dirigida especialmente a los conductores irresponsables, sobre todo a aquellos que se dan a la fuga. Los adultos mayores siempre tenemos en mente a nuestras familias, lo que nos estimula a conducir con precaución.

Arturo Alvarado Moya, Desamparados

Error de Dekra

Dekra resolvió en dos meses un trámite que no toma ni un día. Me piden que vaya a la estación donde efectuaron la inspección para que me reintegren el dinero.

Dekra no sabe que estamos en el siglo XXI, que la tecnología facilita el reintegro por Sinpe o transferencia bancaria. Pedí que abonen el monto a la inspección del vehículo que debo cumplir en los próximos días y argumentaron que va en contra de los parámetros establecidos.

Bettyna Torres Orellana, Goicoechea

Iguales ante la ley

Recomiendo al Cosevi que ni siquiera se atreva a solicitar un examen psicológico cada dos años a los mayores de 70 años y un examen físico anual después de los 80 para obtener la licencia de conducir. La propuesta no tiene pies ni cabeza.

No demuestra técnicamente que dicho grupo etario cause más accidentes o que no sean aptos para conducir. Nos enorgullecemos de que Costa Rica es uno de los países de Latinoamérica que tiene el índice de esperanza de vida más alto, pero alguien quiere escondernos, coartar nuestra libertad y que no salgamos a la calle. El artículo 33 de la carta magna establece que todos somos iguales ante la ley. Alguien sugirió también que sea la familia la que imponga la prohibición; sin embargo, nadie que no sea juez puede arrogarse esta facultad.

Juan Carlos Díaz Solís, Desamparados

Pérdidas económicas

Solicité una cuenta empresarial en la sucursal del BAC Credomatic de San Pedro hace más de tres meses. Tras múltiples consultas y retrasos, inicialmente me informaron de que estaba aprobada. Sin embargo, recientemente me comunicaron que la solicitud fue rechazada debido a un tecnicismo de fácil solución. La falta del datáfono me está causando grandes pérdidas que el Banco no va a cubrir.

Gustavo Fernández Quesada, Vázquez de Coronado

Cartas por WhatsApp

