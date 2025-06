Sospecho que en Telecable ‘se hacen los locos’ con mi problema

La empresa Telecable ha ido a mi domicilio en tres ocasiones para ver un problema de la televisión por cable y no ha podido resolverlo. Ahora se les llama y “se hacen los locos” seguramente porque ya saben de qué se trata. Me dejan en línea y luego me sale una encuesta para calificar la atención. Y aunque la califique de muy mala, no le dan seguimiento a mi caso. El contrato aparece a nombre de una hermana adulta mayor que ya no puede hacerse cargo de este asunto. ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar?

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌