Solidaridad con el planeta

En vísperas del invierno, me doy cuenta de que sin el apoyo de todos no haremos frente a los efectos climáticos causados por los residuos que desechamos inadecuadamente. Insto, independientemente de donde vivan, a la recolección y limpieza para evitar que los residuos terminen en los ríos y el mar. Los microplásticos son ingeridos por especies marinas y de esa forma se integran a nuestra cadena alimentaria.

No debemos ignorar lo que pasa a nuestro alrededor. Vivo en Rincón de Zaragoza, pero el problema atañe a palmareños, alajuelenses y costarricenses en general. Empecemos por algo tan simple como limpiar el frente de nuestras propiedades y ríos o quebradas que queden cerca. Si colaboramos, se nos hace más fácil. El medioambiente nos necesita.

Rodolfo A. Segura Vásquez, Palmares

Sin agua potable Copiado!

La escasez de agua potable en el Caribe sur es un problema para comunidades como Puerto Viejo, Hone Creek, Manzanillo y Bribri. La época de verano, acompañada de una gran ola de calor, ocasiona que los ríos se sequen más y, por eso, no llega suficiente agua a los hogares.

La mayoría de las personas deben recurrir a otros métodos, como recoger agua en pozos. Otras prefieren lavar sus ropas en los ríos y no en las lavadoras. Por otro lado, los vecinos tomaron conciencia y están comprometidos con el ahorro y la utilización del agua sin desperdiciarla. También, el agua de lluvia la usan para lavar las ropas cuando es necesario; sin embargo, esto no garantiza que sea suficiente.

Gary Rodriguez Briceño, Talamanca

Cuotas pendientes Copiado!

En una reciente entrevista, el presidente de la República manifestó que no va a desvestir un santo para vestir otro, en referencia al pago a la CCSS. Es válido y estoy de acuerdo; sin embargo, soy uno de los afectados, ya que el Ministerio de Hacienda debe nueve cuotas de noviembre de 1991 a julio de 1992; son ¢11 millones que hacen falta para cubrir la pensión anticipada.

Como asegurado, tampoco me dejan pagarlas. Si el Estado no transfiere el dinero a la CCSS, deberían publicar un decreto que me lo permita.

Jesús Espinoza Saravia, Aranjuez

Carretera hacia Cabuyal Copiado!

¿Cuáles fueron las razones del Concejo y el alcalde para construir una carretera hacia la playa Cabuyal, en la península de Papagayo? No entiendo por qué, si hay muchas otras necesidades prioritarias, como la ampliación de la ruta 21, por lo menos hasta el aeropuerto, o terminar la ruta alterna por Rodeito, se hizo una obra que no da acceso a ninguna actividad pujante.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Respuesta del INS Copiado!

En relación con la carta “Repartiendo dinero”, de Guillermo Vargas González y publicada el 18 de abril, aclaramos que la premiación de intermediarios de seguros es una actividad que realizan las aseguradoras en el mundo, como una forma de reconocer e incentivar el trabajo y el compromiso.

En lugar de destinar fondos en viajes internacionales, preferimos brindar una charla de alto nivel que permita a los socios estratégicos conocer sobre tendencias en transformación digital y métodos revolucionarios para aumentar las ventas.

Ileana Castro Fatjó, jefa del Departamento de Comunicaciones del INS

Respuesta del BCR Copiado!

Sobre la carta publicada el sábado 15 de abril por Wilber Sosa Esquivel, el trámite ya fue atendido. En el caso expuesto por Arturo Vargas Royo, el 18 de abril, se aclara que el BCR no tiene la exclusividad en lo relacionado con pasaportes, y de mayo a julio los solicitantes ya obtuvieron la cita de acuerdo con la disponibilidad de día, hora y oficina.

María Briones Méndez, supervisora de la Contraloría de Servicios del BCR

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.