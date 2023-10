Solicitud de cambio de número telefónico a Telecable

Solicité a la empresa Telecable el cambio de número de teléfono. Primero, envié un correo electrónico, y la respuesta que me dieron fue que debía informar el motivo por el cual deseaba dar de baja el actual.

Tengo derecho a prescindir de un número sin dar explicaciones. Fui a la agencia de Alajuela y me dijeron que en hora y media me llamarían, pero sigo esperando. Llamé de nuevo e incluso envié otro mensaje por correo y la respuesta automática fue que no tardarían 24 o 48 horas en hacer el cambio.

Pablo A. Hernández Páez, Alajuela

Prevención y educación

La petición de la Corte Suprema de Justicia al gobierno y al Legislativo, de crear 1.700 plazas para reprimir la delincuencia organizada que nos está conduciendo al caos, es sin duda digna de consideración, pero una actitud tan eficaz como la represión es la prevención.

Costa Rica está en hora de retomar a través de la educación el imperio de los valores positivos que se han perdido: el respeto a todas las normas del decálogo, que son el fundamento del derecho natural.

Si en el hogar y la escuela no se asume la obligación de inculcar a niños y jóvenes que el respeto a la vida y el derecho a la propiedad deben recuperar su vigencia, la sociedad está condenada a ser víctima de tanta depredación y barbarie. ¿Dónde está la voz y la acción de las Iglesias católica y evangélica?

Camilo Cifuentes Correa, Atenas

Seguridad y politiquería

Lo peor que nos pudo pasar pasó. Politizaron la seguridad. Por un lado, el Ejecutivo no declara la emergencia nacional; por otro lado, los diputados le recortaron ingresos al Ministerio de Hacienda, y luego, muy alegres, se rasgan las vestiduras por la seguridad. La tarea se la siguen dejando a Tatica Dios. No se sabe quién está más en contra del pueblo, si los políticos o los maleantes.

Glen Rodriguez Solís, Santo Domingo de Heredia

Recursos para seguridad

Hay recursos para combatir la inseguridad: más policías nacionales y municipales, más fiscales y jueces. Los recursos se tomarían de lugares donde están desperdiciados.

La Defensoría de los Habitantes: que la Contraloría diga cuánto cuesta anualmente este elefante blanco. Acaba de tirar la toalla en tres intervenciones contra altos funcionarios, aduciendo que no puede hacer nada. La ley no le da competencia ejecutoria. Mejor es pasar a sus funcionarios al Poder Judicial.

Las pensiones de los expresidentes: no hay justificación para seguir regalando el presupuesto nacional. No hay derecho adquirido a recibir un regalo. En la Asamblea Legislativa está desde hace tiempo el proyecto de ley para derogarlas. En quince días se podrían dar los dos debates porque no es un asunto polémico.

Las dietas de los concejales suplentes, que se les pagan por asistir a sesiones a estadio lleno, pues solo hablan los titulares. Este asunto tampoco es polémico y se pueden derogar en quince días.

Galo Vicente Guerra Cobo, Aranjuez

