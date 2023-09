Sin tarjeta de débito porque funcionario llega una vez a la semana

Después de utilizar el cajero automático del Banco Popular en Cartago el sábado, cometí el error de no retirar mi tarjeta de débito. Me di cuenta el día después, por lo que rápidamente solicité bloquearla. El funcionario me indicó que debía esperar un par de días hábiles para retirarla porque efectué la gestión un sábado. Este martes fui y lo que me comunicaron fue que el encargado llega una vez a la semana, es decir, me la darán el lunes 11 o martes 12. Si el cajero automático está dentro del mismo banco, ¿cómo es posible que no puedan dármela?

