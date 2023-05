Sin internet en Bajamar

Contraté internet de Claro por un lapso de dos semanas, el 3 de abril en la oficina en Terramall. Pero la datacard, que me costó ¢30.000, duró únicamente día y medio. El vendedor me ofreció un plan que iba a servirme en Bajamar, por el cual me cobró ¢10.700. Fui a reclamar y me prometieron una solución que aún estoy esperando.

