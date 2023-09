Servicios públicos desconectados por irresponsabilidad bancaria

Tengo tres servicios públicos inscritos para pago automático con Scotiabank. El período anterior me cortaron dos de los tres servicios por falta de pago, ya que el banco no los realizó. La inconveniencia no solamente me costó cargos por reconexión y mora, sino que tuve que ir a la agencia a presentar el reclamo.

La excusa que me dan es que hay “problemas con el sistema”, pero omiten su responsabilidad de informar a los clientes sobre el asunto. Este mes volvió a suceder y la respuesta de la sucursal en Alajuela es que no pueden hacer nada y no saben por qué el banco no lo comunica, y que llame al call center o vaya a una sucursal a poner la queja.

Darío Montero Agüero, Alajuela

Mujer ejemplar

Qué orgullo que una mujer, con dos hijos, que lucha por seguir adelante, estudia, trabaja y cumple con las tareas del hogar, sea la que primero corra en nuestro suelo con la antorcha de la libertad. Ella cursa el octavo año en el Colegio Nocturno de La Cruz. Nos demuestra que sí se puede y que debemos seguir adelante. Felicidades, Angélica, sos un gran ejemplo.

Emelina Díaz Rojas, Heredia

Diferencias entre países

Entre países desarrollados y el nuestro, existen grandes diferencias, especialmente, de actitud y compromiso para resolver problemas. Como dijo un día Franklin Chang Díaz, “aquí es como nadar en miel”. Por ejemplo, modificar un programa de estudio topa con un muro de negación. Y si se inicia la labor, esta termina en un conjunto de excusas del porqué no se logró concretar.

Aquí, en el campo vial, muchas obras están inconclusas o finalizadas con grandes deficiencias. Todos presentan muros de negación, pero la corrupción sí corre.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Malabarismo con cuchillos

Es increíble que en algunos semáforos, por ejemplo, en San Rafael Arriba de Desamparados, permitan juegos malabares con cuchillos a escasos dos metros de los vehículos y a menos de un metro de la gente que cruza la calle.

¿Quién responde si por accidente hieren a alguna persona?, y ni pensar en una muerte. A lo anterior, sumen el peligro para autos y motocicletas. Cómo cuesta evitar las cosas, para después buscar mil justificaciones. Los responsables del orden nunca dan la cara. Los artistas, parecen ser otros.

Gonzalo Zúñiga Calvo, Aserrí

Malos profesionales

Ante la falta de formación de algunos profesionales e interés de una buena aplicación de sus conocimientos, sugiero que se incluya en programas de educación materias o proyectos que refuercen este aspecto, ya que son fundamentales para el buen funcionamiento de las empresas.

En una labor en equipo, solicité a un profesional un ajuste contable, y me tomó por sorpresa que me preguntara cómo se hacía. Le informé sobre un monto que había registrado mal, pero, aun teniendo las herramientas a su disposición, no consultó los documentos madre o relacionados con la cuenta.

Me provocó un pensamiento negativo, de un profesional que se limita cuando no da un resultado positivo, aunque existen los medios para consulta y verificación. También da que pensar de las instituciones que gradúan profesionales y las funciones relacionadas con la carrera que durante años ha existido y que en empresas de todo tipo no las enseñan. Comentarios sobran acerca de una educación que va en retroceso.

José Francisco Monge Piedra, Cartago

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.