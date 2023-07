Seguridad y mujeres

Xinia Vásquez Mora, policía con 33 años de experiencia en seguridad ciudadana, fue nombrada directora de la Academia Nacional de Policía. Ella insta a las mujeres a que confíen en sí mismas y en sus capacidades para que cristalicen sus sueños con esfuerzo y dedicación, como lo está haciendo ella al convertirse en la primera mujer directora de la institución.

La seguridad ciudadana es una de las necesidades más sentidas por la población, que sufre los embates de una delincuencia cada vez más hábil en el uso de recursos tecnológicos avanzados para cometer estafas, robos, agresiones físicas y asesinatos relacionados con el narcotráfico.

Fortalecer la capacitación y profesionalizar los distintos cuerpos policiales, pagarles un salario justo y dotarlos de instalaciones adecuadas permitirá que actúen en forma eficiente para que la población duerma sin temores.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Respuesta de Walmart Copiado!

A la señora Mónica Soto (”Cartas”, 26/6/23), le ofrecemos disculpas por el inconveniente en la tienda. Tomamos en consideración sus recomendaciones para evitar una situación similar.

Mariela Pacheco Arroyo, subgerenta de Asuntos Corporativos de Walmart México y Centroamérica en Costa Rica

Damnificados Copiado!

El gobierno debería dar un bono a las familias cuando pierden sus casas o enseres a causa de las inundaciones, ya sea a través del INVU o del IMAS, o préstamos a una tasa de interés baja, por ejemplo, un 5 %.

Lo anterior, después de que la Comisión Nacional de Emergencias les entregue una carta donde indique el tipo de ayuda, basada en un estudio de los daños y la persona beneficiaria, de esta forma se aliviaría mucho del dolor de estas tragedias causadas por la naturaleza.

Jorge B. Villalta Mora, San Francisco de Dos Ríos

Contra la violencia Copiado!

Costa Rica libra una guerra en tres frentes: muertes en las carreteras, la violencia de los sicarios contra personas que entran en conflicto con el submundo de las drogas y sus negocios y la deshonestidad, que carcome las bases de los valores nacionales.

La violencia se está asemejando a la que sufren países como México, la zona norte de Centroamérica y otros. Es hora de levantar nuestras voces y coadyuvar en esta lucha.

No debemos callar ni un día más, pues niños, jóvenes, madres y ancianos son asesinados por personas sin valores o choferes irresponsables. En Costa Rica la vida es inviolable y se ha guardado silencio hasta ahora. Los costarricenses y las instituciones debemos unir fuerzas y detener todo tipo de violencia. Las prisiones no son suficientes y los delincuentes se corrompen más en la cultura de una prisión. Esa no es la solución al problema.

Llamo a los comunicadores, sacerdotes, pastores, educadores, gente influyente y padres de familia a instruir a los ciudadanos y jóvenes en los valores que caracterizaron a los costarricenses.

Miguel Sanabria Fernández, Oreamuno de Cartago

Llamadas insistentes Copiado!

Tengo una cuenta en cobro judicial de la financiera Instacredit. Como ya prescribió, estoy en los trámites legales para declararla como tal. En las últimas semanas, se intensificaron las llamadas de personal de Instacredit para decir que me van a embargar el salario completo (aunque no me han notificado) y que, como yo no tengo bienes a mi nombre, van a embargar a mi familia. Lo único que espero es que me brinden la opción prometida de un refinanciamiento que incluya capital adicional para cancelar otras cuentas.

Luis Diego Ramírez Hernández, San José

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.