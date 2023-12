Scotiabank cobra préstamo pagado

El 27 de noviembre, cancelé un préstamo en la sucursal ubicada en la plaza de la Cultura de Scotiabank, y me confirmaron que el saldo quedaba en cero. A pesar de tener el comprobante de pago, siguen llamándome insistentemente para cobrar la cuota. Alegan que no pueden hacer nada a pesar de haber enviado el comprobante por correo electrónico al Servicio al Cliente. Según los agentes, tampoco pueden ayudarme. Solicité un día de vacaciones, debido a que resido en Aserrí, para resolver este embrollo yendo nuevamente a la oficina, pero el sistema estaba caído. No puedo comunicarme por teléfono, ya que solo atienden a los titulares de tarjetas. Realmente, la situación con Scotiabank es muy frustrante.

