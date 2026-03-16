San José está a punto de arder

El año pasado conocí una cuartería y todavía me preocupa que un incendio la devore. Era una casa vieja, de madera, con un sistema eléctrico de miedo y 10 cuartos. Entré a uno y vi nevera, abanico, parlante: el sistema eléctrico estaba sobrecargado. Con más de 500 cuarterías en San José centro, donde viven 15.000 habitantes (y más de 2.700 en el país), urge que municipalidades, bomberos y Unidades de Verificación de Instalación Eléctrica las inspeccionen y regulen. Que midan su capacidad eléctrica, cierren las de alto riesgo y exijan a los dueños medidas obligatorias que bajen la presión o mejoren la red interna: reglamento interno, bombillos led, menos electrodomésticos, etc. Luego, debe haber inspecciones regulares para verificar su adopción y cumplimiento.

Exigir medidas muy no esenciales sería echar personas a la calle; se debe iniciar con medidas básicas que disminuyan el riesgo. La vida de muchos está en peligro y no actuar es participar en su muerte.

Diego Laurencich Prado, costarricense radicado en Houston

Marx y Marx

Me refiero al actor, a Groucho, al que tenía tanto sentido del humor. Al que le decía al interlocutor remiso a entrar en razones que no se preocupara, que también tenía otros principios si los actuales no le gustaban. Lo digo por el lastimoso espectáculo de nuestro presidente, que se apresuró a volar a Miami para representar al país por invitación de Trump, lo mismo que a otros 11 presidentes de derecha (Bukele, Milei…) además de José A. Kast, presidente electo de Chile, de la derecha más extrema.

Objetivo: formar un escudo para combatir en el continente el narcotráfico, la inmigración masiva y –verdadera razón–, oponerse a la “peligrosa” invasión china del continente, del que se autoerige protector apelando a la nefasta doctrina Monroe: una política de la cual los pueblos latinoamericanos tienen los peores recuerdos.

¿En qué queda nuestra tradición civilista, no tener ejército, haber proclamado una neutralidad permanente y el irrenunciable respeto a los principios de libre determinación y no injerencia en los asuntos internos de otros Estados? ¿Cuáles son esos otros principios para guiar la conducta internacional de nuestro actual mandatario?

Todo esto sucede por la falta de una política internacional propia, no al servicio de los intereses de alguna potencia extranjera y sus pretensiones de considerarnos su patio trasero o algo peor. Proclamemos algo parecido a la doctrina Estrada: con ella, México ha sabido mantener intactas su soberanía y dignidad.

Hugo Mora Poltronieri, Escazú

Pésima atención

El día 9 de marzo, llegué al Banco Popular a las 5 p. m. y 35 minutos después todavía no me habían atendido. Solo estaban funcionando dos cajas; el resto del personal parecía estar en labores administrativas. Soy un adulto mayor y la ficha que me dieron resultó ser la última. Pésima atención.

Jorge Salas Oviedo, Alajuela centro

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