Cartas

San José está a punto de arder

En una casa vieja, de madera, con un sistema eléctrico de miedo, había 10 cuartos. Entré a uno y vi la cantidad de aparatos conectados: nevera, abanico, parlante... La vida de muchas personas está en peligro

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Por Redacción de La Nación

El año pasado conocí una cuartería y todavía me preocupa que un incendio la devore. Era una casa vieja, de madera, con un sistema eléctrico de miedo y 10 cuartos. Entré a uno y vi nevera, abanico, parlante: el sistema eléctrico estaba sobrecargado. Con más de 500 cuarterías en San José centro, donde viven 15.000 habitantes (y más de 2.700 en el país), urge que municipalidades, bomberos y Unidades de Verificación de Instalación Eléctrica las inspeccionen y regulen. Que midan su capacidad eléctrica, cierren las de alto riesgo y exijan a los dueños medidas obligatorias que bajen la presión o mejoren la red interna: reglamento interno, bombillos led, menos electrodomésticos, etc. Luego, debe haber inspecciones regulares para verificar su adopción y cumplimiento.








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