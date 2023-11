Ruido desde las 4. a. m.

Me sumo a las quejas de los vecinos de los barrios Escalante y California, sobre los escándalos sin control en los distintos bares. En el caso de nuestro vecindario, los silbidos de los trenes en la estación del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) terminan con nuestro descanso desde las cuatro de la mañana hasta altas horas de la noche. Las maniobras, dentro del patio, vienen acompañadas de silbidos, aunque hay instaladas agujas y señales sonoras e intermitentes. Los maquinistas, sin lógica y consideración, dan rienda suelta a su psicosis por el silbato para dañar el medioambiente y nuestra ya deteriorada salud.

Geovanny Sancho Rímola

Barrio Los Ángeles

Elecciones en Argentina

Cualquiera puede ganar, la que pierde es Argentina. Un liberalismo oportunista contra un populismo reconstruido. Las elecciones en el sur del continente marcan el inicio de una fantasía, en donde siempre la gente tendrá que adaptarse y seguir aguantando lo que venga.

Vendrán otros tiempos, no pronto, pero vendrán tiempos mejores. El pueblo argentino lo merece, porque es, sobre todas las cosas, valiente y resiliente. Es un pueblo trabajador y abnegado, noble si no lo engañan con horizontes falsos.

La democracia necesita restablecerse desde su verdadera esencia, sin el dominio del pasado que parece imborrable y sin un futuro irreal que alumbra lo imposible.

Gustavo Halsband Leverato

Aranjuez

Agradecimiento

Mi familia y yo agradecemos al personal de la Funeraria Polini por el excelente trato que nos dispensaron en momentos de tanto dolor por la muerte de mi querida madre, Ana Cecilia Jiménez Cordero.

Atendieron nuestras necesidades con mucha diligencia, amabilidad, respeto y comprensión. Especialmente, Mariana Alpízar y Carlos González. Que Dios los bendiga.

María Gabriela Vargas Jiménez

Guadalupe

Teléfonos fijos

Los teléfonos fijos fueron desplazados por los teléfonos móviles y solo están disponibles en el 19 % de los hogares costarricenses, según el INEC. Cifra nada despreciable, que representa un total de 256.788 hogares.

Según se lee entre líneas, el servicio podría desaparecer, lo cual sería un error. Por un lado, ya no son tan fijos, pues los hay inalámbricos y constan de dos unidades con buen alcance. Los adultos mayores los han usado durante décadas y algunos me comentan que no necesitan cargarlos, mientras otros dicen no tener habilidad para usar los móviles. Aseguran que las llamadas del exterior son de buena calidad y sin interferencias.

Conviene mantenerlos, integrarlos a paquetes atractivos, que incluyan varios servicios, tales como internet y televisión. Así lo han hecho algunas operadoras locales y en otros países, como España. Los adultos mayores son los principales usuarios y tienen derecho a opinar.

Silvia Gagneten Barbetta

Rohrmoser

Mandos medios

“Benditos mandos medios”. Así calificó Armando Mayorga, jefe de Redacción de La Nación, en su columna del miércoles, las valientes actuaciones y el desempeño de las jefaturas técnicas del ICE y la JPS, frente a las órdenes y “supuestas directrices” del presidente en el caso del Sinart y de la persecución de importantes medios de comunicación.

Oportuna y, por supuesto, totalmente justificada es la opinión de don Armando, que viene a desvirtuar los ataques y cargos que durante muchos gobiernos se han hecho contra los mandos medios, a quienes los gobernantes y jerarcas culpan de su incapacidad e ineficiencia en el ejercicio de sus cargos.

Leonel Fonseca Cubillo

Pavas

