Ruidito en el Teatro Nacional

El querido Teatro Nacional debe eliminar cierto ruidito de alta frecuencia que se escucha en la galería, en el cuarto nivel, posiblemente debido a la instalación eléctrica de la iluminación. El Teatro es un espacio dedicado a la música y casa de la Orquesta Sinfónica Nacional, por tanto, debe tener las mejores condiciones para disfrutar los conciertos sin distracciones. Espero que este asunto sea resuelto en futuros trabajos de modernización urgentes.

Fabián Abarca Calderón, Aserrí

Dictadura en Nicaragua Copiado!

La decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de quitar la personería jurídica a la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua es un capítulo más en una larga seguidilla de arbitrariedades en un Estado que perdió toda legalidad y se convirtió en dócil instrumento de los antojos de la pareja presidencial.

La Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo ve con estupor que casi a diario la hermana nación de Nicaragua marcha hacia las dictaduras militares de las décadas del sesenta y setenta, durante la oscura era de la doctrina de la seguridad nacional.

Luis Castrillo Marín, San José

Empleo público Copiado!

Todo mi apoyo para la ministra Laura Fernández Delgado, por la lucha que está dando para que en todas las entidades autónomas rijan las mismas normas. Si son autónomas, no deberían depender de un presupuesto estatal; y si son esenciales, que se privaticen, a ver cómo y hasta cuándo sobreviven. En el mundo nada ni nadie es esencial.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Información pública Copiado!

El acceso a la información pública es un derecho constitucional y lo puede ejercer tanto el ciudadano más pobre y de pocos estudios como el más adinerado y lleno de profesiones. Hace muchos siglos los reyes y soberanos eran dueños de sus verdades, y si no querían contestar, no contestaban. Esto cambió cuando se reconocieron los derechos ciudadanos. Hoy están obligados a contestar por ser información pública y no secretos que pongan en peligro la nación. Bien por la Sala Constitucional. Que no se crean, y lo digo por muchos funcionarios con poder, reyes y reinas soberanos de la información.

Mario Valverde Montoya, Montes de Oca

Apagón educativo Copiado!

José Joaquín Arguedas Herrera, con su gran experiencia profesional y sus conocimientos, expuso acertadamente las muchas falencias que perjudican la función pública, en particular al sistema educativo, paralizado por un apagón técnico y administrativo que las autoridades del Ministerio de Educación Pública no han sabido controlar y resolver en los últimos años.

El país está sumido en una profunda crisis de pésima gestión educativa, desprovista de ideas y proyectos serios, pues solamente encontramos ocurrencias e improvisaciones de parte del MEP, cuyas jerarquías temen enfrentarse —como explica Arguedas— con los gremios magisteriales.

Por eso, no impulsan cambios curriculares ni administrativos que permitan tomar en cuenta y nombrar docentes preparados en kínderes, escuelas y colegios. Para cerrar con un herrumbrado broche de mediocridad, en el sector educativo rige una convención colectiva plagada de gollerías que propician la ley del menor esfuerzo junto con un gran desperdicio de tiempo lectivo, por lo cual los estudiantes son los más perjudicados.

Ante este deplorable panorama, nuestro país no necesita una ruta torcida y zigzagueante sembrada de ambigüedades, improvisaciones y ocurrencias para la educación.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.