ROP sin rendimientos y pérdida de capital en setiembre

Recibí de la CCSS el estado de cuenta de mis inversiones del ROP a setiembre, donde se indica que este mes las inversiones no obtuvieron rendimientos y que se produjo una fuerte pérdida de capital que afecta significativamente el saldo de mi cuenta. Siempre reviso mis estados de cuenta del ROP y en los últimos tres meses de este año (julio, agosto y setiembre) muestran una tendencia muy fuerte hacia la disminución de ganancias y ahora se le agrega la pérdida de capital.

Pregunté a la Supén, como administradora de nuestras inversiones del ROP, si esta situación es normal y si debo preocuparme, máxime que venimos de enfrentar una situación similar en el 2022, la cual me perjudicó directamente, ya que me encuentro en la etapa de desacumulación y aún no nos hemos recuperado.

Asdrúbal Reyes Reyes, Pérez Zeledón

Gorras prohibidas en el BN

El 6 de octubre, el oficial en la puerta del Banco Nacional de Desamparados muy amablemente me solicitó quitarme la gorra y mirar a la cámara. Uso gorra por prescripción médica y soy adulto mayor.

Obedecí porque comprendo que es una medida de seguridad y opera en mi propio beneficio. Me la volví a poner en la fila. Otro guarda dijo que debía estar sin gorra. Le pedí una explicación legal y señaló un rótulo en la pared, sin firma responsable y sin ningún fundamento legal.

Insistí en que quería una explicación legal y no un cartelón redactado por la ocurrencia de un funcionario. No supo explicármelo. El funcionario que redactó el cartel no ha leído la Constitución Política. ¿Qué pasa si me niego a quitármela, habiéndome identificado debidamente en la entrada? ¿Cuál es la relación entre estar con gorra y la seguridad del Banco? Nada de eso lo conoce el vigilante que debe dar la cara por la institución. Van de ocurrencia en ocurrencia: el celular, la lactancia materna, la gorra, etc.

Juan Carlos Díaz Solís, Desamparados

Xenofobia en el Saprissa

Dejando de lado la parte futbolística, la mayor vergüenza la noche del miércoles fue el grupo de aficionados que discriminaron a un jugador del equipo visitante.

La dirigencia morada debe ser contundente contra este grupo de inadaptados sociales y prohibirles el ingreso al estadio. El fútbol es un deporte y no da para tanto. Es una excelente oportunidad para que los dirigentes deportivos establezcan límites. Fue, además, vergonzoso desde todo punto de vista.

Arturo Vargas Royo, Turrialba

Fabián Dobles

Con motivo de la declaración de benemérito de las artes y letras al escritor Fabián Dobles (1918-1997), me parece valioso recordar una experiencia que le contó a su abuelo materno, Santiago Rodríguez, comerciante herediano, y que se narra en la compilación Merecer la vida, de Maud Curling.

Un diciembre, ingresó a su despacho un vendedor de lotería y le dijo “vengo a dejarle el entero que usted compra todos los años”. Se lo pagó y lo guardó en una gaveta. Una vez que el vendedor salió, volvió a sacar el billete, tomó unas tijeras, lo partió en mil pedazos y lo echó al basurero.

No le interesaba el resultado y le explicó que él compraba lotería para contribuir a los fines de la Junta de Protección Social. Consideraba que solo los haraganes soñaban con enriquecerse por un golpe de suerte.

Eduardo García Vargas, Tibás

