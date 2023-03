ROP disminuyó de ¢88.000 a ¢47.000 mensuales

El Banco Popular depositó en mi cuenta durante dos años ¢88.000 mensuales de mi fondo de renta permanente correspondiente al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), pero en febrero recibí solo ¢47.000. Deseo que alguien me explique qué está pasando.

José Fidel Estrada Berrocal, Desamparados

Empleo público Copiado!

Existe la tendencia inveterada a aprobar leyes cuya vigencia no es inmediata, sino que desde su origen se determina para años después, como sucede con la ley de empleo público, cuya entrada en vigor algunos diputados proponen posponer por dos años.

No hay duda de que el propósito no es sino la consolidación de algunas expectativas que favorecen sus cuotas burocráticas y a sus amigos y, en no pocos casos, a ellos mismos. Desde luego, siempre en detrimento del bien común y el interés general.

¿Hasta cuándo tendremos que padecer el abuso manifiesto de poder, ejercido por quienes tienen la sartén por el mango? Si los tratadistas en derecho dieron por sentado que las normas legales son universales, generales y abstractas, ¿por qué se empeñan en llevarse de calle tan elemental y simple axioma jurídico?

Camilo Cifuentes Correa, Atenas

Tiempo perdido Copiado!

Llevé mi vehículo por un problema mecánico al taller del Grupo Q en la Uruca, el sábado 18 de febrero. El lunes 20, me enviaron la hoja de verificación de entrada, por lo que, pacientemente, quedé a la espera de una comunicación o información; no obstante, no recibí durante toda la semana ni una llamada telefónica, aunque fuera para saludar, pese a mis constantes mensajes y llamadas. Una operadora me comentó que el taller trabaja de lunes a viernes, y al final me solicitó llenar la encuesta de satisfacción del servicio.

Me escribieron por WhatsApp el lunes 27 de febrero —después de preguntar mil veces— para informarme de que habían escaneado el vehículo y que reparar la avería costaba una fortuna. El miércoles 1.° de marzo se suponía que me entregaban el vehículo a partir de la una de la tarde porque ya estaba listo. Llegué a la hora en punto, pero debí esperar tres horas porque no habían terminado aún de repararlo, sin que les importara mi tiempo de trabajo.

Óscar Castro Bonilla, San José

Llamado a la paz Copiado!

El mensaje de los padres de Samuel, niño muerto por una bala perdida, es preciso y necesario. La bala que le quitó la vida es la gota que rebosó nuestra Costa Rica ya perdida. El ejército de sicarios rebasó a la policía. Ahorrar en el nombramiento de policías y oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) nos deja manos arriba a todos los ciudadanos.

La justicia es un entrar y salir de delincuentes. Por eso, el llamamiento de los padres de Samuel a la paz y la justicia es válido. Necesitamos marchar para llamar la atención al presidente, los diputados, los magistrados. Como un cáncer, la criminalidad hizo metástasis.

Mario Valverde Montoya, Montes de Oca

Cartas por WhatsApp Copiado!

