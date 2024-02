Represalias contra MarViva

La Fundación MarViva denunció que el gobierno tomó represalias debido a los diferentes señalamientos que le hacen sobre los estudios de pesca de arrastre y la conservación de tiburones en el país. ¿Por qué el gobierno se empeña en destruir nuestros mares a favor del lobby de las grandes empresas pesqueras? ¿Cuándo comenzará a ser consecuente con las acciones ciudadanas de otras administraciones que sí han abogado por la protección de nuestra apreciada naturaleza?

Silvia Vargas Vega, San José de la Montaña

El TSE hizo todo lo que estuvo a su alcance para romper con el abstencionismo galopante. ¿En qué falló? Hubiera sido mejor trasladar el dinero de la publicidad a cada cantón, según sus propias problemáticas. ¿Acaso el mal es irreversible? Uno de los graves problemas es que las municipalidades se cierran y se presentan en público solo en las inauguraciones.

Todo es hacia dentro. Cuando las barriadas se inundan, ya no hay nada que hacer. Los gobiernos locales son los menos locales en su forma de comunicación política, es decir, los líderes nada dicen como atractivo político. Por más que el TSE gaste en propaganda, hay un 68,28 % de abstención. Terrible dato para la democracia y la inversión millonaria.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Respuesta del BAC

Procedimos a comunicarnos telefónicamente con Jenny Víquez Rokbrand (”Cartas”, 19/1/2024) con el fin de investigar y resolver el caso expuesto en su nota.

Jessica Soto Centeno, gerenta de Comunicación y Reputación del BAC Credomatic

Voto tergiversado

La Sala Constitucional, para cumplir con el debido proceso judicial —fundamental para no perder por ese “detalle” las causas en trámite contra los presos—, en respuesta a un recurso de amparo, determinó que hay que proporcionar los medios para que los reos puedan consultar electrónicamente sus expedientes penitenciarios.

Es falso, malintencionado e irracional afirmar que los magistrados ordenaron “dar computadora a los más de 15.000 privados de libertad”, como Rodrigo Chaves y Gerald Campos, ministro de Justicia, destacaron en la Casa Presidencial, como parte de su guerra contra la Corte Suprema de Justicia.

Freddy Pacheco León, Heredia

Factura por gastroscopía

Por una gastroscopía el 2 de febrero en el Hospital Metropolitano de Plaza Lincoln, me indicaron que la factura me iba a llegar 24 horas después. Los operadores de la central telefónica me han dicho varias veces que la factura la enviarán por correo.

Como no me llegó, fui al hospital y la persona que me atendió me pidió esperar porque en ese momento no había supervisora para que resolviera la situación.

Julio Rodríguez Cantillano, Goicoechea

Respuesta al TSE

El TSE respondió a mi carta del 31 de enero sobre un proceso que desdeña la participación del elector. El TSE hizo un recuento de lo que hace, que nadie niega, porque lo hace bien, pero mi carta iba en otra dirección: lo que el TSE no hace y podría hacer. Los resultados electorales justifican las preocupaciones señaladas en mi carta.

El abstencionismo alcanzó el 68 % y nunca fue inferior al 63 % en los seis procesos electorales que llevamos. Si la democracia es el gobierno del pueblo que empodera a sus representantes a través del voto, nuestras elecciones por gobiernos locales no otorgan un mandato democrático. Hay una carencia sistémica, y sería ocioso argumentar más sobre ella.

La única forma de sanar esa carencia es crear una cultura política de participación, que es lo que propuse en mi carta. Y para crearla son necesarios los debates entre los candidatos en las comunidades. El TSE debería promoverlos, yendo más allá de las funciones que la ley le encomienda.

Leonardo Morales Castro, Santa Ana

Respuesta del BN

En relación con la carta a la columna firmada por José Gerardo Umaña el 7 de febrero del 2024, informamos de que conversamos con él para comprender la situación y ya realizamos la devolución del dinero. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes.

María Brenes Quesada, directora general de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del BN

