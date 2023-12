¡Recuperemos ‘Canción para la Navidad’!

Mi infancia y juventud fueron gratamente marcadas por la Canción para la Navidad de José Luis Perales, que Teletica transmitía entre programa y programa. Aunque las nuevas composiciones hechas por el elenco de Canal 7 son agradables, difícilmente perdurarán en la memoria de los niños como aquella que nostálgicamente extrañamos en mi casa. Ojalá vuelvan a transmitirla.

Néstor Cubillo Barrantes, Sabanilla de Montes de Oca

Solicitud de desactivación al Banco Nacional

Mi esposa cerró la cuenta de ahorros en el Banco Nacional asociada a un número telefónico que utilizaba para hacer transferencias a través de Sinpe. Cambiamos de banco y ya no es posible utilizar Sinpe, ya que el número sigue activo.

Solicitamos al Banco Nacional la desactivación en agosto, en la sucursal ubicada en Multiplaza Escazú, pero no hemos recibido respuesta. Exijo al Banco Nacional que proceda con la desvinculación del número o que me indiquen con quién hablar, ya que en la plataforma no saben cómo resolver el problema.

Álvaro Rojas González, Ciudad Colón

Arcas llenas

Organismos como el FMI, el BCIE, el BID y el Banco Mundial aprueban créditos para que los políticos los repartan entre empresarios, lo que podría dar lugar a casos como el llamado Cochinilla. A nosotros nos toca seguir respondiendo por la inconmensurable deuda externa y pagar religiosamente los injustos intereses.

El gobierno de Rodrigo Chaves trata de obtener dinero de donde pueda y no parece preocuparse por invertir en nosotros. Es probable que, si no abrimos los ojos a tiempo, al final de esta administración nos enteremos de otro “hueco fiscal”, ¡igual o peor que el dejado por Luis Guillermo Solís!

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

Respuesta a empresas de taxis del aeropuerto

En cuanto a la respuesta del 17 de diciembre que me dio una empresa de taxis del aeropuerto, solo me queda indicar que ningún chofer de las seis que operan en la terminal quiso o pudo darme el servicio.

Con respecto a la supervisión que se menciona en la carta, nunca la vi y cuando pedí que llamaran a un supervisor me respondieron que estaba ocupado y no me dejaron entrar más al aeropuerto. Para finalizar, uno de los taxistas le contestó de forma grosera y pachucha a mi esposa que si se le había perdido el taxista, lo fuera a buscar. Creo que las palabras sobran. Me reservo el derecho de poner la denuncia en las instituciones que regulan estos servicios.

Luis Gallardo García, Santa Ana

Experiencia compartida

Esta semana leí dos cartas relacionadas con el servicio de taxis del aeropuerto, una crítica y otra a modo de aclaración. He utilizado este servicio durante décadas y no puedo afirmar que de las 100 veces, todas hayan sido agradables. Como excepción, y no como regla, en muy pocas ocasiones los choferes no se han comportado como uno esperaría. Es algo tolerable, pero lo que no se puede tolerar es el maltrato o situaciones incómodas para el cliente.

En general, es un servicio seguro y la calidad de los autos ha mejorado. Como sugerencia, el cliente debería tomar nota de la placa y, si es posible, el nombre del chofer.

Olman Monge Angulo, Santa Ana

