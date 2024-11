Rectifique, presidente

De las imprudencias del presidente, Rodrigo Chaves, estamos notificados desde hace tiempo. Tan conocidos sus exabruptos, ya no son noticia. Mas mi sensibilidad ciudadana me induce a manifestar un profundo dolor por la más reciente de sus deleznables actitudes. Como ciudadano, me tomo el derecho de pedirle que no juegue con el hambre ni con la dignidad de nuestros hermanos en desgracia. Ofrezca disculpas, presidente; es lo mínimo que puede hacer.

