Realidad indignante para las mujeres futbolistas

Qué tristeza da enterarse de las precarias condiciones económicas que vive el fútbol femenino. El año pasado, fueron a jugar a Nicaragua y las mandaron en autobús, pues no había dinero para boletos aéreos. No tienen un salario fijo, y si lo tienen, es digno de oprobio. Solo reciben viáticos para cubrir gastos de traslado.

La falta de público no da para reconocer la garra con que juegan las mujeres. Creo que el equipo masculino debe aportar para que las leonas reciban lo que merecen. Parece mentira tal machismo y discriminación contra las mujeres, como si estuviéramos en la Edad Media.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Fracaso provocado

Pienso que en la cancelación del ferri hay intereses creados, que hicieron que el sistema de transporte fracasara. En el país, es evidente la influencia de los transportistas, para quienes el ferri era un obstáculo al trabajo que durante años han realizado y que a la vez contamina el ambiente, deteriora las calles, implica enormes presas en rutas como la 32 y la 27, principalmente, y, sobre todo, influyen en los múltiples accidentes que cobran vidas.

Es una verdadera lástima que los intereses de unos pocos den al traste con un sistema eficiente, como lo es transportar contenedores por el mar. Costa Rica está dominada por ciertos grupos, de ahí que todo esté tan mal.

Anabelle Araya García, San José

Impacto comercial

Nadie se preocupa por los efectos negativos que tiene la expansión de cadenas de supermercados, ferreterías, farmacias y comida rápida. Debido a sus ventajas comerciales, negocios nacionales cierran a raíz de la caída en su rentabilidad.

Estas acciones son derivadas de políticas públicas sin asidero nacionalista, con repercusiones relevantes en el empleo directo e indirecto, y limitaciones en el establecimiento de los precios finales y los ingresos hacendarios. El Estado tiene que conformarse con el pago de una renta posiblemente menor. Aunado a lo anterior, las utilidades que estas actividades comerciales dejan de generar tiene un costo social muy alto.

Luis Alonso Acuña Chinchilla, Curridabat

Sentimiento de desprotección

¿Qué estamos viviendo, cómo es posible que amenacen a dos agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), haya un video, encontraron drogas y dejen a los hombres libres? El país va hacia el barranco. Hagan algo, no nos dejen desprotegidos.

Aracelly Castro Rojas, Moravia

Problema con pedido

El 26 de diciembre, pedí a Tecno One por WhatsApp un afilador de cuchillos eléctrico y me enviaron uno de baterías. Aducen que no pueden reintegrarme lo que pagué, solo cambiar el utensilio; sin embargo, tampoco me remitieron el catálogo.

Jenny Víquez Rokbrand, Cartago

Demora injustificada

El 26 de diciembre, después de esperar pacientemente largo rato para pagar el marchamo en el Banco Nacional de Escazú centro, me dijeron que tenía que esperar porque el tesorero andaba almorzando. Creo que el Banco debe nombrar un sustituto en estos casos y no castigar al cliente, como si el tiempo no valiera.

Carlos Salazar Vargas, Escazú

Realidades evidentes

Hace unos días, en una entrevista, el presidente, Rodrigo Chaves, declaró que el año 2023 fue extraordinario. ¿Qué tuvo de extraordinario si ocurrió la mayor cantidad de crímenes en la historia del país, persisten el rezago en educación y las largas filas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), no se avanzó en una necesidad para los cartagineses, como lo es el nuevo hospital, y el gabinete se caracterizó por su inestabilidad?

Por otro lado, los precios de la canasta básica no bajan, los proyectos de ley son devueltos y se resellan, y la prensa valiente, que no tiene miedo a sus amenazas, reveló muchas cosas gracias a los audios.

Dios quiera y despierte de ese sueño y en estos días de fin y principio de año haga propósitos serios y avance en lo que realmente necesitamos los costarricenses.

Óscar Ugarte Soto, Desamparados

