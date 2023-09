Racismo en el fútbol y leguleyadas de la Liga

Hubo manifestaciones de odio racista en el clásico de la Liga Deportiva Alajuelense contra el Deportivo Saprissa. El jugador se quejó con el árbitro, y este obvió el protocolo de la FIFA. El comisionado del partido y del equipo organizador también hicieron oídos sordos.

La Liga fue sancionada y apeló el castigo. Qué pésimo mensaje a la afición. Sobrepasa la decisión leguleya de apelar, se trata de que la afición entienda que ofendió a mucha gente, incluidos los jugadores afrodescendientes, y perjudicó al equipo de sus amores. Así de simple.

Martín A. Córdoba Murillo, Alajuela

BCCR y derechos

Es decepcionante que el Banco de Costa Rica y el BAC entregaran al Banco Central (BCCR) información sensible de sus clientes. La gerenta del Central los amenazó y no tuvieron el valor que sí demostraron el Banco Nacional y la superintendenta Rocío Aguilar para hacer respetar la ley y el secreto bancario. Deberían ser demandados por los clientes que confiamos en ellos.

No se sabe con qué fines el BCCR quiere la información ni el peligro monstruo en que se puede convertir el Banco Central en perjuicio de los habitantes.

Álvaro Jiménez Cubero, Escazú

Felicitaciones

La aritmética es la base de la matemática, la matemática es la base de la física, la física es la base de la ingeniería, que es la base de todas las industrias y aplicaciones cotidianas. Como físico, pero, principalmente como investigador en ingeniería solar, felicito a las mujeres graduadas en esta carrera por el Instituto Tecnológico y también por cumplir su sueño.

Shyam S. Nandwani, Heredia

Descuentos

En el Perimercados de Monterrey, cantón de Montes de Oca, ofrecen descuentos, pero los cajeros no pueden aplicarlos si en el momento el administrador o encargado de las cajas no está ahí.

Hernán Aguilar Segura, Montes de Oca

Drogas incautadas

Los tentáculos del narcotráfico atrapan a jóvenes que financian su adicción mediante el narcomenudeo. ¿Qué les espera: enfermedades mentales, cárcel, ajuste de cuentas?

Es imperativo que la custodia de la droga cumpla un protocolo de máxima seguridad, que abarque la toma de muestras, el trayecto hacia los hornos y el acta de destrucción. Según informa La Nación, el trabajo policial para incautarse de la droga es complicado y es caro asegurar la destrucción. La quema de cada tonelada decomisada cuesta, cuando menos, $1.000.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Respuesta de la Municipalidad de San José

Con relación a la carta de Roberto León, publicada el 13 de setiembre con el título “Parques sin basureros”, aclaro que en ninguna ley se ordena a las municipalidades colocar basureros para el fin que él indica. La ley señala que es responsabilidad de los dueños disponer correctamente de los excrementos de las mascotas.

La Municipalidad coloca basureros en los aproximadamente 400 parques que administra, pero el vandalismo es la causa de que sean arrancados de sus bases.

Gloria Marín Durán, periodista de la Municipalidad de San José

Inexplicable deducción

No entiendo por qué me deducen ¢41.000 del seguro social si estoy pensionado. Tengo dos pensiones porque trabajé en la CCSS y el MEP, pues resulta que, de lo que recibo del MEP, me descuentan esa cantidad sin explicación. Que alguien me aclare la situación.

Gerardo Vargas Medina, Guanacaste

