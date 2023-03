Queja por cobro de seguro no solicitado

El Banco Nacional dedujo de mi cuenta de ahorros un seguro que nunca autoricé. Tras mi reclamación, me indicaron que iban a enviarme la información al correo junto con una boleta de reclamo; sin embargo, solo mandaron la boleta. No sé qué compañía es y en la boleta dice que el problema se puede resolver hasta en 120 días, que ellos consideran que el reclamo no procede y van a cobrarme $52.

Tuve que cancelar mi tarjeta por temor a más deducciones y también debo pagar $8 por la reposición del plástico. Para terminar, el Banco me mandó un mensaje por correo electrónico donde me invita a contratar un seguro contra estafas, o sea, un negocio redondo en el cual el cliente pierde.

Carolina Chavarría Solís, San Sebastián

En la página en Internet de Dekra, las citas más próximas están para abril. Como yo vivo cerca de una de las estaciones, pasé el sábado a las 7:45 p. m. y no vi vehículos haciendo fila. Entré y solicité la revisión, pero no me atendieron porque por orden del jefe hay que tener cita. Lo comprendo en momentos en que estén llenos, pero si no hay nadie, ¿por qué no brindan el servicio? Necesito la revisión antes del 31 de marzo, la placa de mi vehículo termina en tres, para no hacerme acreedora de un parte. No me parece justo que uno quiera cumplir, pero la falta de cupo lo impide.

María Teresa Arteaga Moya, Heredia

La defensa aguerrida de las municipalidades raya en lo contraproducente. Primero, fue el pulso entre el Legislativo y el Ejecutivo para dejarlas fuera de la regla fiscal; luego, lo mismo por la ley de empleo público; y ahora, para la caja única.

Hay que tener dos dedos de frente para no ver la realidad: las municipalidades son el mecanismo que operativiza el lobby electorero, que usan los diputados para llevar agua a su molino. Con esto me queda claro, al menos a mí, que la gran preocupación de los diputados es su carrera política y sus partidos, es decir, la dinámica es pura politiquería, puro humo, como dicen ahora.

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

Las pruebas de diagnóstico no debieron ser aplicadas, ya que los que verdaderamente conocen las falencias en las diferentes asignaturas son los maestros y profesores. Es a ellos a quienes se les debe consultar sobre las deficiencias o virtudes que tienen sus alumnos. El Estado de la Educación nos dio una radiografía de lo que está ocurriendo. No quiero escuchar a la ministra dar porcentajes para alarmar, pues estamos llenos de estadísticas.

La gran mayoría de los estudiantes no saben redactar, ni identificar la idea central de un texto, su redacción es deficiente, no son capaces de resolver problemas matemáticos, carecen de pensamiento lógico y no desarrollaron las habilidades blandas.

La ministra debe ofrecer, en conjunto con sus equipos técnicos, que pareciera que no se reúnen a menudo, las estrategias, los procedimientos contra la problemática a mediano plazo y orientar a las regionales en la aplicación, en procura de reducir la inequidad entre lo urbano, semiurbano, rural y rural profundo.

Fernando Villalobos Solé, San José

El presidente, Rodrigo Chaves, manifiesta persistentemente que “la CCSS está quebrada”. Se supone que se elige al mandatario no para denunciar problemas y endosarlos a sus antecesores, sino para resolverlos.

Centra su posición en que los datos financieros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no son exactos, y podría ser correcta esta afirmación, pero queda debiendo en sus folclóricas conferencias de prensa las acciones concretas que emprenderá para resarcir, aunque sea parcialmente, las deudas del Gobierno Central con la entidad.

Jaime Vaglio Muñoz, San José

Liberty no me ofrece el canal Tigo. Los insto a solucionar la situación.

María Chacón Chinchilla, Desamparados

