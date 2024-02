Queja contra empresa de buses de Guanacaste

La empresa Traroc S. A. tiene a su cargo el servicio de buses en Nosara, Sámara y Nicoya. El 19 de febrero, esperamos desde las 6 a. m. en Caimital, pero disminuyeron la cantidad de unidades y no pusieron a trabajar la periférica. Como los otros autobuses pasan llenos, eran las 7 y no habíamos salido hacia nuestros trabajos y centros de estudio. Son, por lo demás, autobuses en muy malas condiciones, que se varan en muchas ocasiones. Los pasajeros merecemos un buen trato, llevamos años en lo mismo y el Consejo de Transporte Público (CTP) no hace nada.

Johanna Gámez Martínez, Guanacaste

Pensionados excluidos de aumento

Me parece inaudito que, en los aumentos que recibirán los empleados públicos por el costo de vida retroactivo al 2020, no se nos tome en cuenta a los pensionados. Es inconcebible que se excluya a quienes dimos mucho al país durante nuestra vida laboral. La ley debe ser igual para todos.

Pablo Hernández Páez, Alajuela

Conflicto en Gaza

El mandatario de Brasil ve solo una parte de la situación, no el acto terrorista que desató el conflicto, el cual no fue provocado por Israel. En la Franja de Gaza, permanecen los terroristas de Hamás con los rehenes que aún no han querido liberar. El diálogo no ha servido de nada en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Aunque la violencia no es la solución, es necesario defenderse.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Dos vidas iguales

La muerte de Navalni, opositor a Putin que medio mundo condena y le endosa a él y a su sistema carcelario, es repudiable. Tan condenable como la muerte del periodista Gonzalo Lira, chilenoestadounidense encarcelado por haber criticado a Zelenski; Ucrania lo dejó morir sospechosamente en la cárcel. No ha habido un coro de voces de condena contra Zelenski. Parece que una vida vale más o menos que la otra. Hipocresía movida por la política.

Habib Succar Guzmán, Zapote

Responsabilidad gerencial

La directora jurídica del Banco Nacional fue despedida por la presentación tardía de la información, pero viéndolo desde otro punto de vista, el culpable es quien en su momento era el gerente general, Bernardo Alfaro. El gerente está para resolver, pedir informes, estudiar, planificar, controlar y solucionar situaciones adversas en su empresa o institución. ¿Cómo es posible que desde el 2009 no se hicieran arqueos? ¿Qué estaba haciendo la Auditoría, dónde estaba? El gerente es la máxima autoridad para pedir cuentas a sus subalternos sobre cómo marcha la institución.

Orlando Marín Hernández, Heredia

Anulación de decreto contra tarifas de abogados

Si para ser miembro del Tribunal Contencioso-Administrativo que anuló el decreto presidencial con el que se pretendía eliminar las tarifas de los abogados es necesario ser miembro del Colegio, los jueces están impedidos para hacerlo, ya que son juez y parte. Están administrando injusticia en causa propia. La oficina jurídica de la presidencia debe impugnar la aberrante decisión y pedir al Ministerio Público investigar a los magistrados del Tribunal para determinar si incurrieron en la conducta típica punible conocida como prevaricato.

Camilo Cifuentes Correa, Atenas

Un mes sin respuesta de la Clínica Central

Hace unos meses me quejé en esta sección de la nula atención telefónica en la Clínica Central. Cuando se comunicaron conmigo por esa queja, me indicaron que lo hiciera por escrito a la dirección de la clínica. Así lo hice, y ya llevo casi un mes sin respuesta. Causa enojo, frustración e indignación tanta indiferencia. Los asegurados tenemos derecho a información telefónica y se nos niega. Resulta irónico escuchar el mensaje que dice: “Es un gusto atenderle”.

Eugenia Soto Suárez, San José

Restricciones de compra

El Palí de Santa Ana centro no me permite comprar allí porque hace un año tuve que defender a mi hijo con discapacidad. Esto me obliga a caminar con él 500 metros para traer los alimentos a casa, a pesar de que el Palí queda a solo 100 metros de donde vivo.

Patricia Aird Barrott, Santa Ana

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: Recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.