Queja contra el perifoneo

El domingo, el vehículo de una cablera pasó haciendo publicidad a alto volumen, faltando al respeto a los oficios de la mañana, frente a la iglesia católica de Cuatro Reinas de Tibás, y a la tranquilidad de vecinos adultos mayores y niños con algún quebranto de salud. Quisiera saber si hay alguna ley o regulación para tal actividad, ya que altera la paz y quienes pagan por ella no son conscientes de los efectos en la población.

Francisco Sánchez Ramírez, Tibás

Voto electrónico

El domingo, voté de forma electrónica a través de la página en internet del Colegio de Contadores Privados, desde mi casa, y no tardé ni medio minuto. El voto electrónico es la forma más democrática de elegir a nuestros representantes, con un costo muy bajo y la posibilidad de emitirlo desde cualquier parte del país con solo tener un celular e internet. Espero algún día poder elegir al presidente de la República por este medio.

Clever Antonio Calderón Rojas, Uruca

Educar a los motociclistas

No soy amante de las motocicletas, ya que en mi juventud perdí grandes amigos en accidentes con ellas. Para la venta de motos se ofrecen excelentes condiciones. No piden un curso básico de conducción y el motociclista muestra en las calles (conste que no todos) gran agresividad e irrespeto por los semáforos en rojo, los altos y el estado de las personas (si son de la tercera edad o tienen alguna discapacidad).

Ni que hablar de muchachitos sin chaleco reflectante, sin luces en las noches y sin casco. Las autoridades de Tránsito deben actuar, pues jóvenes muy valiosos y con proyectos y metas ya no nos acompañan.

El gobierno tiene su cuota de responsabilidad: calles sin demarcar, mal demarcadas o las señales casi borradas; y faltan semáforos y policías de tránsito. Comerciantes y distribuidores de motocicletas, ustedes tampoco escapan a la causa de muerte. El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) debe impartir cursos obligatorios de educación vial y trato personal de motociclista a peatones.

Carlos G. Soto Rodríguez, San Juan de Tibás

Aprender de Australia

En la ciudad de Brisbane, Australia, funciona un tranvía eléctrico que no necesita línea férrea; se mueve con ruedas de caucho, como los camiones. Sería ideal para nuestro país.

Esteban Sánchez Ramírez, San José

Escolta presidencial

Están completamente fuera de lugar la escolta y el aspaviento que utiliza el presidente, Rodrigo Chaves, para trasladarse de su residencia a la Casa Presidencial en Zapote.

No me extraña, teniendo en cuenta su afán de llamar la atención. No se da cuenta de que en el país los presidentes siempre han manejado este tipo de asuntos con discreción y elegancia, como corresponde a un mandatario que tiene claro el señorío del cargo.

Cecilia Cortés Quirós, Escazú

Cartas por WhatsApp

