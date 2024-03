¿Qué sucede en Migración?

Somos dos adultos mayores, de 81 y 78 años. La empleada doméstica que nos asiste en casa lleva veinte años con nosotros. Durante todo este tiempo, hemos renovado puntualmente el permiso de trabajo. En julio del 2022, al presentar la solicitud, nos dijeron que no estaban renovando permisos por el momento y que preguntáramos más adelante. Debido a una nueva disposición, el 31 de diciembre del 2022 venció el plazo para la petición. A partir de esa fecha, debíamos hacer el trámite como si fuera la primera vez. Hace un año, cumplimos con todos los requisitos, incluida la certificación de un contador público sobre mis ingresos. Hemos ido a Migración varias veces para informarnos. Hace unos días nos dijeron que no tenían el permiso y que preguntáramos nuevamente dentro de seis meses. Sin embargo, nos informaron de que era muy probable que no saliera antes de dos años. Si todo está correcto, según el expediente 135-68441, ¿por qué no nos dan la autorización?

Jesús Berzosa Lázaro, Pavas

‘Plan compartido’

Compré el combo de Disney+ y Star+ ofrecido en una red social a un precio muy bueno, en una modalidad de “planes compartidos”. Pocos días después, no pude ingresar con mi contraseña, así que me comuniqué con el vendedor y me enviaron otra. Sin embargo, resulta que cualquiera puede ingresar con ella.

Escribí al chat de Disney+, pero no me pareció que le dieran mucha importancia al problema. No recuperaré mi dinero, pero confirmé que lo barato sale caro.

Gerardo Araya Rojas, Alajuela

Llamadas de Gollo

Desde el miércoles 5 de marzo, he estado recibiendo llamadas de la empresa Gollo, donde se reproduce una grabación sobre el cobro de la cuenta de una persona que no conozco. A pesar de haber solicitado en múltiples ocasiones que eliminen mis datos de su base, las llamadas persisten. He llamado a la empresa en dos ocasiones, pero en ambas colgaron.

Julio Rodríguez Cantillano, Goicoechea

Pactos

Es interesante cómo en nuestra época las personas parecen ansiosas por planificar su futuro, pero rehúyen la firmeza del propósito.

Encadenados a las condicionalidades, la mayoría prefiere proferir un “ya veremos”, o bien, “no le prometo nada, pero…”. A diferencia de nuestros abuelos, les resulta mucho más difícil dar en garantía real la palabra. Así, los enunciados de sus promesas parecen exuberantes y anodinos.

Lo malo de este cuento es que los adultos pretenden que los menores ejerzan también estos incoherentes hábitos con los semejantes.

De esta forma, a diferencia de la sentencia bíblica del “no jurarás en vano”, incitan a los párvulos a restringirse a “no jure nunca”, que es cosa muy distinta, dado que dar la palabra en vano no es lo mismo que no darla de ninguna forma.

Francisco Barrientos Barrientos, Coronado

La guillotina de Macron

El hundimiento demográfico de la población francesa es una realidad reconocida incluso por el propio gobierno. El envejecimiento de la población se ha convertido en la nueva tragedia de la agenda internacional, querida o no por los franceses. La universalización del aborto, ahora incluido en su Constitución, es la nueva fuente de controversia para Macron.

Los verdaderos derechos humanos me han enseñado que toda persona, desde el momento de su nacimiento en el seno materno, es un ser humano con dignidad, que posiblemente alcance los ochenta años. Todas las personas merecen respeto, desde la madre que está por dar a luz y que necesita la ayuda de la medicina y la sociedad para recibir al niño con dignidad. Como expresaba el famoso genetista francés Jérôme Lejeune, “déjenlos vivir, son seres humanos”.

José Joaquín Chaverri Sievert, Pavas

