¿Qué le pasó al servicio de los buses Tibás-UCR y viceversa?

Deseo manifestar mi inconformidad con el servicio brindado en la línea de autobuses Tibás-UCR y viceversa; el cual incumple constantemente los horarios establecidos, lo que afecta a los estudiantes.

Es recurrente la falta de autobuses hacia Tibás por las tardes. Debido a eso, con frecuencia los usuarios nos vemos obligados a usar el transporte privado para regresar a nuestras casas. Con suerte, de vez en cuando, previa consulta al chofer, se puede abordar el bus que hace la ruta hacia Heredia, cruzando los dedos para que pase por Los Colegios y por Tibás. Además, algunos conductores omiten paradas, desvían recorridos o ignoran el timbre, dejando a las personas lejos de su destino. Esto las obliga a caminar largas distancias o a recurrir nuevamente al transporte privado para volver a su casa, como me ha sucedido varias veces.

No todas las personas tienen la posibilidad económica de asumir estos gastos adicionales.

Solicito respetuosamente que se visibilice esta problemática y que las autoridades correspondientes tomen acciones para garantizar un servicio digno y eficiente.

Sebastián Rodríguez O., Llorente de Tibás

Costa Rica Fashion Week: nunca más

El viernes 27 de marzo asistí al Costa Rica Fashion Week en la Antigua Aduana, un evento anunciado como abierto y gratuito al público. Llegué a las 3 p. m. con toda la disposición de participar, pero lo que encontré no fue bienvenida, sino exclusión.

Un joven en la entrada, identificado como miembro del equipo organizador, me indicó que para ingresar debía escanear un código QR. Saqué mi celular y le pedí la clave de wifi. Su respuesta: “No hay wifi, use el wifi de su celular”. Le dije que no contaba con datos móviles y contestó: “Entonces, no puede entrar”.

Insistí: “¿Me podría ayudar a encontrar una solución?”. “No, no puede entrar”. Busqué a alguien más con disposición de ayudar. No lo encontré. Di media vuelta y me fui. Era la primera vez que asistía a este evento y será la última.

Un evento que se autoproclama gratuito impuso, en la práctica, una condición de acceso excluyente para una porción significativa de la población: personas sin datos móviles, adultos mayores con dificultad de uso de tecnología, personas sin teléfono inteligente y turistas extranjeros sin acceso a datos en un país que visitan.

Le pregunto a los organizadores del CRFW: ¿qué hace alguien que olvidó el celular en casa o a quien se lo robaron? Un teléfono con datos no puede ser un requisito tácito para asistir a un evento cultural gratuito.

Costa Rica aspira a posicionarse como un destino de moda y cultura. Ese propósito no puede construirse sobre puertas que se cierran antes de abrirse.

Andrea Mora Mora, La Unión de Cartago

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