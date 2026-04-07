Cartas

¿Qué le pasó al servicio de los buses Tibás-UCR y viceversa?

Se incumplen constantemente los horarios establecidos; además, algunos conductores omiten paradas, desvían recorridos o ignoran el timbre

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Deseo manifestar mi inconformidad con el servicio brindado en la línea de autobuses Tibás-UCR y viceversa; el cual incumple constantemente los horarios establecidos, lo que afecta a los estudiantes.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.