¡Qué fácil les sugiere Stephan Brunner a los cafetaleros cambiar de actividad!

Un saludo fraterno para mis colegas productores de café. En estos días, el diputado electo Stephan Brunner mencionó, respecto al café, algo que para él es muy simple: “cambiar de actividad”. Soy descendiente directo del fundador del cantón de Naranjo, don Judas Tadeo Corrales, quien llegó en 1833 a lo que hoy es bajo Corrales de Naranjo, y sembró las primeras matas de café. De ahí nuestro lema: “Bajo Corrales, cuna del café de occidente”, con un récord de 193 años de cultivar el grano de oro.

Existen muchos problemas que afectan al cafetalero; sin embargo, creo que el principal es la cultura de entregar el café a terceros y no procesarlo, cuando ya se ha hecho lo más difícil, que es cultivarlo. Yo, al contrario del señor Brunner, los insto a crear su propio microbeneficio y así terminar la faena.

Mis hijos y yo tenemos 14 años de haber dado ese paso, al igual que varios en esta zona. No se trata de ver la situación como el fin de la actividad, sino como un renacer. Ofrezco humildemente mi asesoría, si en algo puedo colaborarles.

Gerardo Corrales Ulate, Bajo Corrales de Naranjo

Lago de La Sabana

Para quienes por muchos años caminamos o corrimos cerca del lago de la Sabana, resulta en extremo frustrante y doloroso ver el actual estado en que se encuentra dicho lugar: un hueco largo cubierto de tierra y hierba.

Alguna vez, fue un atractivo de La Sabana, único pulmón verde de la ciudad de San José, y sitio obligado de visita para el turismo extranjero.

Dado que el Icoder y otras instituciones hicieron el esfuerzo de embellecer dicho parque sembrando centenares de árboles, hoy es urgente que el actual alcalde, Diego Miranda, y el Concejo Municipal josefino, junto a Icoder y AyA, se reúnan y resuelvan poner en funcionamiento el susodicho lago.

Rogelio Mora Sedó, Colima de Tibás

Peligro inminente

Me uno respetuosamente a la solicitud planteada por la señora María Gabriela Zamora, en Cartas (11/03/2026). También soy vecina de calle El Tacaco, frente al centro comercial Aleste, y puedo dar fe de que el peligro en este sector es constante. A diario, corren riesgo peatones, conductores y vecinos de la zona. La situación se vuelve aún más crítica debido a la reducción del carril en este punto, lo que provoca congestionamientos y genera condiciones de tránsito muy peligrosas.

Esta combinación de presas y estrechamiento de la vía incrementa el riesgo de accidentes. Por lo anterior, solicitamos con carácter urgente que se tomen medidas antes de que ocurra una tragedia.

Margarita Cervantes Pérez, Cipreses de Curridabat

Cuidar la democracia

Sin respeto a las instituciones, no hay democracia que resista. Nuestra vida republicana depende de la madurez ciudadana para señalar errores con firmeza, pero también con prudencia y respeto. La Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Sala Constitucional son pilares que garantizan nuestras libertades, el respeto a la ley y la confianza en el voto. Defenderlas no significa callar ante los problemas, sino exigir mejoras con responsabilidad y compromiso democrático.

José Joaquín Chaverri Sievert, Escazú

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