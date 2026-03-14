Cartas

¡Qué fácil les sugiere Stephan Brunner a los cafetaleros cambiar de actividad!

Yo, al contrario del señor diputado electo, insto a mis colegas productores de café a crear su propio microbeneficio

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Por Redacción de La Nación

Un saludo fraterno para mis colegas productores de café. En estos días, el diputado electo Stephan Brunner mencionó, respecto al café, algo que para él es muy simple: “cambiar de actividad”. Soy descendiente directo del fundador del cantón de Naranjo, don Judas Tadeo Corrales, quien llegó en 1833 a lo que hoy es bajo Corrales de Naranjo, y sembró las primeras matas de café. De ahí nuestro lema: “Bajo Corrales, cuna del café de occidente”, con un récord de 193 años de cultivar el grano de oro.








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