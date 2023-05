Pueblo organizado construye vía en Matama sin ayuda estatal

La comunidad de Calufa, en Matama, estuvo incomunicada del resto de la provincia de Limón por ubicarse detrás de la bananera Filadelfia. El comercio y las salidas de los estudiantes se llevaban a cabo utilizando los cables de la compañía.

Durante mucho tiempo, los vecinos buscamos la forma de crear un acceso a la carretera y a los servicios básicos, pero no lo habíamos logrado, hasta que a comienzos de este año aunamos esfuerzos y recaudamos dinero para construir una carretera de lastre que une hoy a Calufa con la vía principal, en Río Banano. Fueron 2,5 kilómetros los que se arreglaron para mejorar la comunicación y el desarrollo de la comunidad.

Angélica María Chaves Urtecho, Matama

Las universidades empiezan el proceso de admisión, es el momento ideal para que los colegios informen a los estudiantes sobre las carreras de mayor demanda a través de sus áreas de orientación vocacional, con énfasis en la atención individual de los jóvenes, de conformidad con sus habilidades de aprendizaje y talentos particulares, que ayuden a escoger bien.

Son tareas descuidadas en la secundaria, aunque existe mucha información en las universidades públicas y en el INA que se podría divulgar con suficiente tiempo entre los alumnos. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Rectores cuenta con una plataforma para facilitar la elección, que pueden usar los orientadores vocacionales para preparar a los muchachos y a sus encargados sobre las opciones que ofrece el mercado académico laboral. La UCR, el Tec, la UNA, la UTN y la UNED también publican estos datos en sus páginas en internet.

Es información que el MEP debe manejar por áreas de conocimientos, habilidades, tecnologías, regiones, empleabilidad, becas, género, procesos de admisión (más allá de la información solo de las carreras STEM) que faciliten la mejor elección, según las competencias individuales, la oferta y la demanda.

José Rugama Hernández, San José

El miércoles 10, después de ser atendido en Oftalmología del Hospital México, me hicieron esperar la receta para la farmacia durante más de dos horas. No había un puesto de atención para quienes salíamos de la consulta, ya que, según me dijeron, daban prioridad a los que iban llegando.

La Contraloría de Servicios debería tomar nota de estas disposiciones tan absurdas, de manera que haya puestos de atención para los distintos servicios.

Guillermo Prendas González, San José

El 22 de febrero, a mi esposo y a mí un cuidacarros nos insultó y amenazó de muerte. Lo denunciamos y el 23 de febrero se abrió el expediente 23-000459-0626-fc. El juez, luego de analizar la denuncia de mi esposo, que es adulto mayor, y con base en los artículos 244, 245 y 406 del Código Procesal Penal, hizo señalamiento de juicio oral y público para el 19 de mayo del 2023 y emitió las medidas cautelares.

Yo no logré la misma protección. La jueza dijo que palabras obscenas no ameritan medidas cautelares y olvidó las amenazas de muerte.

Apelé sus decisiones el 3 y 6 de marzo. Fui a la Inspección Judicial y me quejé de su mal proceder. Me contestaron que no podían interferir en las decisiones de un juez, expediente 23-000-665-0030-fc. Ahora, tengo que esperar ser agredida o muerta.

Yolanda Rodríguez Pérez, San José

Apoyo la queja de Daniel Madrigal Sojo, por el desperdicio de agua. Tanta alharaca del gobierno y del mismo AyA por la falta de agua y cuando uno mismo se toma el trabajo de denunciar una fuga es como si nada.

Realmente, oídos sordos, que siga la fiesta. Opino que el AyA, como tantas otras oficinas públicas, debería tener un equipo de emergencias de 24 horas y esmerarse en cumplir sus obligaciones, pero no. Demasiados burócratas explayados en sus asientos, en tanto otros simplemente pasan la queja a otro y así sucesivamente ad infinitum. Entretanto, se gastan millones en publicidad, cuando la única publicidad válida es el verdadero cumplimiento de las obligaciones asignadas.

Hugo Mora Poltronieri, Escazú

Con respecto a la carta publicada el domingo 30 de abril y firmada por Randall García, la entidad brinda el servicio de impresión de licencias de conducir en concordancia con el marco jurídico y los lineamientos del MOPT y sus dependencias.

María Briones Méndez, supervisora de la Contraloría de Servicios del BCR

