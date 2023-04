Propaganda desde El Salvador

A menudo me llegan videos alabando a Bukele, producidos por su gente. Que hizo una cárcel inmensa, que tiene hambreados a los presos, que cobra a las familias cierta cantidad, etcétera. Lo peor es que casi piden la bukelización de la seguridad ciudadana.

Por eso, los poderes del Estado deben apurar el paso hacia una mejor seguridad ciudadana antes de que más y más gente exija una mano dura, casi dictatorial, muy lejos de nuestra vida democrática.

Creo firmemente en la educación y el deporte como pilares de nuestra seguridad, junto con un sistema de seguridad civilista, dotado de leyes y herramientas técnicas de última generación.

Milton Arias Castrillo, Desamparados

Consulado en Houston Copiado!

Mi familia es testigo de todas las veces que he llamado y lo que cuesta que contesten el teléfono en el Consulado en Houston. Vivo en un estado alejado, por lo que necesito viajar en avión para llegar a él. Por eso, traté de hacer el trámite de renovación del pasaporte en marzo, para planear con tiempo el traslado. Quien atiende el teléfono es muy descortés y que den cita es imposible mediante el sitio web.

Quien me atendió telefónicamente me explicó que para la cita en mayo debía llamar el día primero de ese mes. Llamé nuevamente para preguntar si debía hacerlo el 2, puesto que el primero es feriado en Costa Rica y ellos se ajustan a nuestro calendario, a lo que de forma grosera me contestó que sí.

Este 11 de abril, llamé de nuevo y la versión ahora es que para la cita en mayo debí haberme comunicado con ellos el primero de abril, porque no hay espacio para mayo.

Hablé con el cónsul y, como todo buen jefe, defendió el error de su empleado. Tal vez en el Ministerio de Relaciones Exteriores necesiten alguna retroalimentación por parte de los costarricenses que vivimos en Estados Unidos.

Marcela Loría Salazar, Oklahoma

Construcciones antiguas Copiado!

En el libro Ciudad habitada, Guillermo Barzuna nos relata sobre edificios, comercios, calles, direcciones y lugares de muy gratos y nostálgicos recuerdos, en contraste con la anodina y deteriorada San José actual.

En algún momento él u otro escribió acerca de cómo fue posible que se construyeran escuelas y colegios —ya centenarios— como la República de Chile, de Argentina y de Nicaragua, y la Ricardo Jiménez, Mauro Fernández, Porfirio Brenes, Pilar Jiménez y, por supuesto, los colegios de Señoritas, de Costa Rica y el Seminario. Merece mención especial el Edificio Metálico, una joya arquitectónica. Los de yeso o plywood no resisten ni un aguacero, y los que no fueron construidos por la DIE del MEP perduran.

Lamentablemente, la ciudad está abandonada y algunas de las escuelas citadas dejaron de serlo, como la Porfirio Brenes, la Mauro Fernández y no sabemos cuántas más, porque los barrios carecen de población estudiantil.

Leonel Fonseca Cubillo, Pavas

Discriminación Copiado!

La vulgaridad y el racismo deben desaparecer del fútbol. Si estamos mal en el ranquin mundial, creo que para empezar a subir deben dejar de simular ante los árbitros y no discriminar por raza o condiciones físicas.

Lo segundo es aceptar los errores y ofrecer disculpas. Los jugadores son ejemplo para miles de jóvenes. La Federación debería invertir en planes de educación por TV, radio y carteles en contra del racismo y el lenguaje vulgar en las graderías y los propios jugadores.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de oca

Informática educativa Copiado!

El Ministerio de Educación sigue cometiendo errores que en nada contribuyen al mejoramiento de la calidad de la enseñanza, que está en una grave crisis. La ministra quiere ver como cierra la Fundación Omar Dengo, que durante décadas ha sido el pilar del desarrollo de la informática educativa. Aduce no conocer información alguna sobre el tema, craso error, ya que la Fundación emite informes detallados semestralmente y lo ha hecho durante toda su existencia.

Estuve en el proceso de instalación de la Fundación en el gobierno de Óscar Arias y, al margen de lo político, fue uno de sus mayores aciertos, tanto que durante 35 años ha brindando excelentes resultados en la educación. Las consecuencias serán imprevisibles y los grandes perdedores serán los miles de educandos que se benefician de ella.

Fernando Villalobos Solé, San José

Cartas por WhatsApp Copiado!

