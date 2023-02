Pretenden que el ROP sostenga al IVM

El artículo 9 de la Ley de Protección al Trabajador indica que el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) tiene como objetivo “complementar los beneficios del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)”. No obstante, en años recientes, se han planteado diversas iniciativas para devolver al trabajador el total o una porción de ese ahorro, la más reciente es que el ROP sirva para pagar cuotas al IVM y anticipar la pensión para evitar o paliar las reducciones de beneficios en ese régimen.

Debe tenerse claro que las reformas al IVM obedecen a una crisis que, anunciada hace muchos años, no fue atendida oportunamente por los administradores. Así, simple y llanamente, el ROP deja de ser un ahorro para la pensión complementaria y se convierte en un fondo de emergencia para salvar la pensión del IVM. Tal vez sirva, para cada caso individual, calcular y comparar costos y beneficios futuros según las condiciones actuales antes de efectuar los cambios propuestos.

Jorge Herrera Fernández, Alajuela

Internet de Kölbi Copiado!

Por tercera vez en un mes, en mi casa estamos sin internet y televisión de Kölbi del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Les reporté que hay un daño en el cableado, en un poste en la zona, pero el técnico elude el problema y realiza la reparación en mi conexión, por lo que el servicio vuelve a interrumpirse pocos días después

Según me indicó una supervisora, Kölbi no cuenta con personal para la reparación de averías los fines de semana, por lo que debo esperar cuatro días para que el técnico venga, con la posibilidad de que de nuevo no se lleve a cabo la reparación y me quede sin servicio otra vez. Mi reporte es el 1961392.

Luis Andrés Flores Quirós, Coronado

Salud en picada Copiado!

Estoy de acuerdo con lo expresado por la periodista Ángela Ávalos (4/2/2023) con respecto a la ministra de Salud, acerca del “grave daño infligido a la salud pública costarricense”, pues la ministra Joselyn Chacón no ha hecho otra cosa que andar en dimes y diretes, fomentar pleitos y descuidar el verdadero objetivo de su cargo: velar por la salud de la ciudadanía. Lo más digno es ceder el puesto a alguien con ética, moral y pleno conocimiento en el campo científico.

Julio Vindas Rodríguez, Heredia

Trabas en la CCSS Copiado!

Si hay una institución que requiere con urgencia reestructuración y supervisión es la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Cómo es posible que aumente la cuota al asegurado, pero en la farmacia no hay medicamentos. Vivo un calvario con un adulto mayor, de 96 años, a quien le cuestionan incesantemente la orden médica antes de darle una medicina, cuya venta es libre, y solicitan la referencia de un especialista de otro centro médico. El paciente cotizó toda su vida. ¿Dónde están los fondos que puntualmente cobra la CCSS al asegurado?

Ana Isabel Chacón Vargas, Moravia

Guerra en Ucrania Copiado!

Marianne Odio Fonseca analizó el sinsentido de las guerras (4/2/2023) y terminó su artículo poniendo como ejemplo a Estados Unidos, Alemania y Polonia, que están dispuestos a enviar equipos militares a Ucrania, pero no hizo ninguna mención a la gran promotora de esta guerra: Rusia.

Joaquín Bernardo Murillo, Tilarán

Ciudadano ejemplar Copiado!

Me parecen una barbaridad las actuaciones de este gobierno en contra del empresario Leonel Baruch, honorable representante de la comunidad judía costarricense, que cuando ha tenido que servir al país lo ha hecho desinteresadamente. Bien hacen los diputados y quienes defienden a este ejemplar patriota. Ojalá regrese alguna vez a ser ministro de Hacienda, por su vocación de servicio y de político de los buenos. Mucho nos ayudaría a salir del atascadero en que estamos.

Glen Rodríguez Solís, Heredia

