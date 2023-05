Préstamo con Scotiabank: plazo para pagar aumentó cinco años

El sistema de cálculo de cuotas de los préstamos con Scotiabank presenta fallas permanentemente. Hace cambios unilaterales y con ello afecta el plazo. Pese al seguimiento que llevo de mi préstamo, la respuesta es siempre tener que ir a una sucursal, donde de igual forma no logran resolver el problema y la historia se repite cada mes.

Tras el reciente cambio en la tasa básica pasiva, en el recálculo no se tomaron en cuenta las condiciones preexistentes del préstamo. Hay una disminución en la cuota cercana a los ¢150.000 y el plazo para pagar pasó del 2028 al año 2033, con la clara afectación que conlleva. La capacidad de respuesta, explicación y solución deja mucho que desear, dado que no se comunican entre los Departamentos de Cobro y Servicio al Cliente.

Mauricio Castro Valerio, Heredia

Oferta incumplida Copiado!

Hace unos meses, mi papá firmó un contrato con Telecable en La Cruz, Guanacaste. Le ofrecieron, por referir a otra persona, cobrarle la mitad de un mes del servicio. La promoción no se ha hecho efectiva, y aunque habló con muchas personas y departamentos, ninguno es congruente con sus comentarios.

Es increíble que una empresa como Telecable haga esto a un adulto mayor. Deberían ponerse en sus zapatos.

Vanessa Mendoza Marenco, Guanacaste

Pensión trabada Copiado!

Tengo tres meses de pensionado y el Banco Popular no puede tramitar el pago mensual devaluado que me corresponde porque necesita una certificación del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), donde conste que ya me jubilé.

La gestión no puedo hacerla yo directamente, solo el Banco. Al reclamar, la Contraloría de Atención al Usuario me respondió que la oficina del IVM que atiende las solicitudes está muy retrasada en la remisión de los documentos. Es un atropello tras otro.

Rafael Cuevas Molina, Heredia

Precios altos Copiado!

Quisiera que Rodrigo Chaves me explique cuál es la “gente que se queja por los altos precios de los alimentos”. ¿Cómo puede estar muchísimo mejor un país si el ciudadano pobre ha tenido que rebajar sustancialmente el consumo de su comida diaria para ajustar su presupuesto a la adquisición de arroz, frijoles, huevos y verduras que sí han subido, y mucho, de precio, aunque él diga lo contrario?

Myriam Rojas Garro, Uruca

Apoyo comunal Copiado!

En Villa del Mar 2, en Limón, el Centro Infantil Jardín de Dios nos ayuda a las madres que trabajamos o estudiamos desde hace ocho años. Como madre, estoy muy agradecida y animo a que en las comunidades se brinden este tipo de apoyos a las familias, ya que contribuyen al bienestar económico, emocional y social.

María Alexandra Díaz Mora, Limón

Cinde Copiado!

Una institución tan importante como Cinde no debe desaparecer por las ocurrencias del presidente. La Asamblea Legislativa debería rescatarla a través de una ley que le asegure el financiamiento.

José A. Martínez Herrera, Heredia

Falla histórica Copiado!

Un vacío constitucional impide la gobernanza provincial o regional. Falló al establecer representantes provinciales, que no gobiernan sus territorios por ser diputados nacionales sin residencia comprobada ni interés real, porque no pueden reelegirse, y que restan importancia a sus comisiones permanentes provinciales.

Falló el Código Municipal que fomenta numerosos gobiernos cantonales sin viabilidad económica ni política, y falló el Ejecutivo que permitió la erosión del papel del gobernador a simples permisos para ferias de barrio; además, facilita la creación de municipios de mentiras, como los creados recientemente con anuencia del Mideplán y el Instituto Geográfico Nacional.

Falló el sistema nacional de planificación y particularmente el subsistema regional del Mideplán, que hace cincuenta años formuló regiones oficiales que casi nadie respeta por estar sustentadas en decretos y no en leyes. Es imposible que un puntarenense se defina brunca o un limonense huetar. Las provincias seguirán siendo entes históricos y debemos adaptarnos y modernizarnos.

Alfredo Calderón Gómez, Pavas

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.