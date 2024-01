Preocupante actitud contra la Contraloría

Es verdaderamente lamentable y preocupante que el presidente Rodrigo Chaves tenga la osadía de presionar a la Contraloría General de la República a través de los medios institucionales, solo porque comete el injusto pecado de “controlar demasiado”.

¿Para qué cree que está la Contraloría? El gobierno la ha mantenido excesivamente ocupada debido a la inexperiencia de Chaves y de sus subalternos principiantes. ¿Qué sucedería sin la Contraloría General? El presidente debería dedicarse a gobernar en lugar de debilitar, con sus ocurrencias, la institucionalidad democrática de este hermoso país, que tanto ha costado construir.

José Carlos Vásquez Morera, Tibás

Elecciones de febrero

La cantidad de partidos políticos para las elecciones municipales puede resultar algo positivo para la democracia, ya que representa el paso que mucha gente da hacia la toma de conciencia sobre lo que implica elegir en política o respaldar pensamientos diferentes definidos para actuar con coherencia en favor de la gente que representan. En síntesis, se aprende a tomar partido aunque se vote por personas y obras, más que por ideologías.

Lo negativo es que este amplio abanico de partidos puede convertirse en un desgarramiento que paralice la buena voluntad de muchos debido a disputas e intereses no siempre bien orientados. De todos modos, el voto es un derecho que tiene su reino en la voluntad popular, y lo mejor es ejercerlo.

Gustavo Halsband Leverato, Aranjuez

Paneles solares

En algunas entrevistas televisivas, un representante de la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (Cedet) afirmó que las distribuidoras subsidian a quienes tenemos paneles solares. La inversión en equipos, instalación y medidor bidireccional de la distribuidora fue debidamente costeada por los propietarios. Nosotros pagamos a las distribuidoras el 51 % de toda la energía inyectada a la red, la cual venden luego a precio de mercado.

Podrían aducir que dejamos de comprar a la distribuidora un determinado porcentaje de energía, pero omiten indicar que consumimos gran parte de la energía de la red (cuando no hay sol o durante la noche), por la cual asumimos los costos proporcionales, incluyendo impuestos, entre otros.

La metodología promovida por la Aresep vuelve inviable la producción de energía fotovoltaica, entre otras razones, porque nos cobra dos veces el mismo canon del 51 % y por la electricidad producida por los paneles.

Fernando Feoli Araya, San José

Bloqueos continuos de tarjeta

Una tarjeta de crédito de Credomatic no me sirve fuera del país, a pesar de informarles de que voy de viaje la bloquean por seguridad, según dicen. En un mismo viaje, me ha sucedido hasta tres veces.

Jenny Víquez Rokbrand, Cartago

CCSS viola derecho a la salud

Recientemente, una madre ganó un recurso de amparo porque la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no le proporciona a su hijo los insumos esenciales para el manejo de la vejiga neurogénica. Lo mismo sucede con cientos de personas en esa condición en todos los hospitales de la CCSS.

El derecho al acceso a los productos de apoyo está contemplado en las Leyes 7600 y 8661. El artículo 46 de la Constitución establece el derecho a la salud.

Federico Montero Mejía, Santa Ana

Zacate y mosquitos

Los vecinos del Palí de Concepción de La Unión hemos hablado en varias ocasiones con el encargado del establecimiento sobre la necesidad de cortar el zacate de la acera. La altura del monte impide la circulación del agua en el caño y, al estancarse, se convierte en un criadero de mosquitos.

Lamentablemente, una de las medidas que toman en ocasiones es utilizar herbicida, lo cual no resuelve el empozamiento y, además, empeora el aspecto del lugar.

Juan Murillo Solís, Concepción de La Unión

