Pregunta para el Congreso

Mi pregunta es muy sencilla: ¿Hay alguna regulación en la Asamblea Legislativa que fije un porcentaje máximo de diputados ausentes? El jueves 15, faltaron debido a viajes o incapacidades. Si lo tienen, me gustaría saber cuál es el número. Si no, me parece una irresponsabilidad de ese poder de la República para con las decisiones que requiere el país.

