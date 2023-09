Plataforma para el presidente, vicepresidentes y ministros también

¡Muy buena idea la del presidente, Rodrigo Chaves, de crear una plataforma para que los ciudadanos podamos expresar nuestras ideas y quejas directamente a los diputados! Hace falta incluir al presidente, a sus vicepresidentes y a sus ministros. ¿Por qué no? ¿Ellos no quieren saber las ideas de los que votamos? ¿Cómo pueden mejorar el país sin escuchar de nosotros, los ciudadanos? No debe tener relación con partidos políticos.

