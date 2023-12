Persistente problema telefónico en clínica de Montes de Oca

No es la primera vez que me quejo de la Clínica Central del Área de Salud Carmen Montes de Oca sobre la llamadas telefónicas. Es imposible comunicarse; nadie contesta. Es curioso que mientras uno espera la consulta médica, jamás se escucha un teléfono timbrar. No es posible que deba ir hasta la clínica para obtener algún tipo de información que fácilmente puede brindarse por teléfono. ¿Cuánto más hay que esperar para que solucionen este problema?

