Perjudicado por robo de tarjeta

En abril me robaron la tarjeta de débito del Banco Nacional e hicieron con ella varias compras en Sabanilla. Presenté el reclamo al Banco y luego de insistir en que quería una respuesta rechazaron la petición porque cuando lo reporté las compras se habían realizado.

Irónicamente, me informan de que “el reglamento de tarjetas impone la obligación al comercio afiliado de solicitar al tarjetahabiente identificación” para “comprobar la identidad y titularidad de la tarjeta que se pretende utilizar para la compra”.

En el caso que me atañe, ellos mismos comprobaron que no fui yo. ¿Por qué al menos no les dan una prevención a los negocios e incluso por qué no les cancelan la opción de procesar sus tarjetas? Me dijeron que puedo apelar, pero les contesté que no iba a perder el tiempo.

Gustavo Elizondo Fallas, Santa María de Dota

Respuesta del Hospital Metropolitano

En respuesta a Freddy Pacheco León, sobre su queja acerca de por qué tardamos más de 24 horas en entregarle el resultado, le informamos de que según nuestros registros los resultados médicos fueron enviados al correo electrónico suministrado por él en un plazo de 24 horas y 1 minuto posterior a haberlo realizado. En el Hospital Metropolitano tratamos de cumplir con los tiempos establecidos.

Mónica Nágel Berger, directora de Relaciones Corporativas del Hospital Metropolitano

Plan de la CCSS

Nuevamente, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) alentó las expectativas de disminución de las listas de espera de nosotros los adultos mayores y que tenemos varios años de esperar una cita apenas para que se diagnostique una ya reconocida operación en Ortopedia, determinada por el médico general.

Los planes de reducción de las listas de espera son a largo plazo, pero lo razonable sería esperar que, en su inicio, por lo menos la situación se mantuviera como punto de partida. Resulta que recibí un mensaje que, irónicamente y con sentimiento de cinismo, me comunica que la cita que tenía para el 18 de abril del 2024 se traslada para el 10 de abril del 2025.

A ver, señores de la CCSS, ¿ustedes creen que los adultos mayores, que hemos sostenido sus salarios durante muchos años, podemos esperar tan fácilmente como se escribe un plazo en el mensaje? ¡Respeto y hagan efectiva desde ya su promesa!

Luis F. Chavarría Alfaro, La Unión

Sugerencia al BCR

Es de conocimiento de la opinión pública y del mercado de valores la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por la SAFI del Banco de Costa Rica (BCR). A quienes hemos invertido nuestros ahorros y nuestro futuro de buena fe en el BCR, propiedad de todos los costarricenses y no de sus empleados, nos preocupa la adquisición, pero más nuestra confianza y seguridad financiera.

Para aclarar tantas dudas y hechos que afectan su reputación, sugiero la venta del PEP a un fondo de desarrollo o, mejor aún, al mismo conglomerado del BCR, que aprobó la compra con la aquiescencia del Comité de Inversiones y de la Junta Directiva, con base en avalúos y bajo la supervisión de las auditorías internas, que verificaron su viabilidad legal, financiera y técnica según se estila.

José Vicente Barquero, Santo Domingo de Heredia

Informe de la OCDE

Al colocar a Costa Rica en el décimo lugar en un índice de confianza de los costarricenses hacia el gobierno, debe tenerse en cuenta que el período de estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) comprende los años 2021 y 2022. Es en este 2023 cuando las condiciones dirían todo lo contrario: contrataciones a dedo (en el caso del Sinart), despidos de jerarcas, inseguridad ciudadana, desempleo, intimidación de empleados públicos con cierto grado de jerarquía, como Esmeralda Britton, por ejemplo, etc.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

