Perjudicado por caída de sistema del Banco Popular

El jueves 30 de noviembre, el sistema informático del Banco Popular se cayó. Millones de dólares pagados, propaganda de superlujo y una página en internet suntuosa, costeados por sus clientes, ¿y para qué, si cuando nos rebajan dinero por transacciones no completadas debido a que el sistema deja de funcionar, no hay forma de comunicarse con nadie en el Banco?

Todavía no me han reintegrado los ¢67.871,38 que me descontaron ilegalmente. El Banco disfruta desde ese jueves de miles de millones de sus clientes de forma gratuita. ¿Qué extraño, por qué el sistema rebaja las cantidades si las transacciones no se efectúan?

Luis Guevara Rivas, Turrialba

Despedida de altura

Fueron muy prolongadas las ovaciones al maestro Carl St. Clair en sus dos últimos conciertos como director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN).

Así, los asistentes que llenamos el Teatro Nacional le manifestamos nuestro desagravio por el maltrato que recibirá de las autoridades del Ministerio de Cultura, quienes lo despidieron injustificadamente después de una década de extraordinaria labor.

El maestro St. Clair nos deja una orquesta extraordinaria; sin duda, una de las mejores de Latinoamérica, que ahora ve amenazada su calidad por la incompetencia de un gobierno que parece no comprender su trascendencia para la cultura musical.

Confío en que los músicos, independientemente de lo que hagan o no hagan los burócratas, sabrán rendir homenaje al maestro que han despedido y se esforzarán aún más por mantener los atributos que se le reconocen a la Orquesta.

Freddy Pacheco León, Heredia

Problema con el BAC

Tengo una tarjeta del BAC Credomatic que uso exclusivamente cuando salgo del país y adquiero un seguro antes de hacerlo. Lo adquirí en setiembre y octubre del 2022, y en noviembre solicité su cancelación. Para ello, cobran $7,25 mensuales.

Sin motivo alguno, descontaron en diciembre el importe correspondiente a la póliza. Solicité confirmación de que no se repetiría, pero no cumplieron. La cuenta asciende a $101,5 de un cargo que solicité eliminar.

El jueves 30, me aseguraron que estaba resuelto, solo para descubrir que no fue así. Para empeorar las cosas, realicé una transferencia por Sinpe el 1.° de diciembre y está “retenida”, a pesar de haberme cobrado $0,5 de comisión.

Jessenia Araya Vega, Heredia

Banca nacional

Se promueve el uso de medios electrónicos para pagar nuestras compras porque son más seguros que andar con dinero en efectivo. El 30 de noviembre, la tarjeta fue denegada cuando intenté pagar en un centro comercial, aunque el monto de la factura fue debitado.

Me gustaría saber por qué el sistema bancario no toma las previsiones necesarias para resguardar el dinero de sus clientes, instalando sistemas que protejan nuestros fondos, especialmente en un momento en que la delincuencia parece estar ganando terreno.

Zeanne Mora Jiménez, Cartago

