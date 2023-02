Pequeño inversionista denuncia desprotección

¿Quién defiende a los pequeños inversionistas? Los emisores están agrupados en una cámara, tienen medios de comunicación internos y la Superintendencia les da tiempo para la actualización del plan para la desmaterialización de las acciones.

Los emisores, cuando uno habla con ellos, responden sobre el proceso de desmaterialización, el plan y nos dan un link para que busquemos el puesto de bolsa que más nos convenga, lo cual resulta oneroso. Debería haber una opción para que los emisores nos compren las acciones sin desmaterializar, y no que se queden en una fosa común, inmovilizadas. Está pronto a cumplirse el plazo y no hay nadie que me preste ayuda como pequeño inversionista.

Marvin Yglesias Molina, San José

Nos comunicamos con Luisa Jiménez Araya (”Cartas”, 10 de febrero), y de inmediato coordinamos lo correspondiente. El marchamo se le entregó ese mismo día.

Alejandro Rubinstein Barquero, vicepresidente de Experiencia al Cliente del BAC Credomatic

Salida peligrosa

Enfrente de mi casa colocaron un rótulo publicitario y mi vecina plantó un árbol al lado, por tanto, la salida del garaje resulta muy peligrosa porque no se puede ver si viene un auto ni a la derecha ni a la izquierda. Me quejé en la Municipalidad y no hacen caso. Ayúdenme, de corazón se lo pido.

Victoria Gamboa Arias, San Pablo de Heredia

Señal bloqueada

La reforma hecha a la Ley 9597 perjudica a los clientes del ICE que vivimos en los alrededores del Centro Penitenciario La Reforma, porque nos bloquean la señal telefónica y de internet; no obstante, nos cobran la factura completa.

Clientes o proveedores no pueden comunicarse con nosotros, debemos reportar el problema una y otra vez para que desbloqueen el sistema, y la única respuesta del ICE es que es una ley y que ellos no pueden hacer nada al respecto.

Cuando cambian las leyes, cada empresa debe hacer lo necesario para cumplirla sin interrumpir el servicio que dan a los clientes. ¿Qué han hecho las proveedoras para evitarnos este desastre? Su ayuda es urgente.

Leana Vargas Streber, Santa Ana

Agradecimiento

Luego de múltiples intentos, todos infructuosos, para comunicarme con TDMax y gracias a la carta publicada en La Nación, se comunicó conmigo Juan Pablo Venegas, quien amablemente dedicó tiempo a estudiar mi caso y encontró una solución. Gracias, ojalá contagie a su equipo de trabajo su carisma y capacidad de comunicación y resolución de problemas al cliente.

Pablo Moya Navarro, Cartago

Pide revisión del CTP

Es preocupante ver a diario unidades de transporte público incendiarse, especialmente, autobuses que ya completaron su vida útil. El último suceso ocurrió en el cantón de San Carlos, por suerte sin víctimas que lamentar.

He reportado reiteradamente que la flota de la ruta Heredia-San José no califica; sin embargo, el Consejo de Transporte Público muestra un desinterés pasmoso, espero que no lo lamentemos después.

Mauricio Sáenz Vega, Vázquez de Coronado

Frenar el abuso

En el sistema comunista, el control socioeconómico y político lo ejerce el gobierno. No hay entidades autónomas dependientes del presupuesto nacional ni de las del tipo que funcionan económica y administrativamente independientes.

En nuestro sistema, los controles están distribuidos en tres poderes estatales; además, existen entidades autónomas iguales a los dos tipos arriba descritos.

Entonces, para preservar nuestra democracia, conviene frenar a esas entidades de nuestro sistema el abuso que cometen, porque ciertamente no están solas, son parte de la sociedad, y si se les permite que prosigan con sus atropellos para beneficiarse, menoscaban la democracia.

Jaime Morera Monge, Alajuela

