Pegó ¢3.000, pero le darán el premio solo si compra lotería

Fui a cambiar una terminación de lotería al quiosco autorizado de la Junta de Protección Social (JPS) ubicado al costado noreste de Correos de Costa Rica, en San José. Es un premio de ¢3.000. Pero me dijeron que debía comprar lotería o chances. Considero que es un abuso, porque si es un negocio de la JPS no debieran condicionar la entrega del dinero. Espero que tomen cartas en el asunto.

Mario Romero Orozco, San José

Negocio con la basura Copiado!

Se deslizó un relleno sanitario en Desamparados, dice una información, pero cuál. ¡No existen en Costa Rica! No son más que vertederos de basura, con los que irresponsables municipalidades, con la anuencia de autoridades contraloras, ambientales y sanitarias, agreden a las comunidades, mientras empresas “de la basura” inundan sus cuentas bancarias gracias a instituciones incompetentes.

Freddy Pacheco León, Heredia

Reformas electorales Copiado!

Apoyo la inquietud expuesta por Álvaro Vallejo Fuentes en la que se refirió al debilitamiento democrático que supone la proliferación de partidos políticos carentes de verdaderas estructuras, ideas y fortaleza de liderazgo, que facilita el arribo de politiqueros que se presentan esperando beneficiarse del erario sin una participación ciudadana realmente preocupada y capaz de aportar soluciones a los gravísimos problemas nacionales.

Como Vallejo, pido que el Tribunal Supremo de Elecciones actúe, con la premura que la situación expuesta demanda, para detener el arribismo politiquero, y promueva leyes más estrictas para la elección de ciudadanos probos.

Con ello, también se lograría elegir dirigentes cuyo vocabulario y acciones estén a la altura de la investidura otorgada por la ciudadanía, como corresponde a la representación de un pueblo culto.

Ezequías Cambronero Morera, Heredia

Servicios básicos Copiado!

Soy cliente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), y el miércoles 19 reporté que el teléfono fijo, el cable y la internet se encuentran desconectados. Me informaron de que en 12 horas iban a reparar la avería, pero por increíble que parezca no hay fecha probable de arreglo y obtengo la misma respuesta: no hay personal suficiente.

Mercedes Calvo Ferllini, Moravia

Juventud católica Copiado!

La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) se celebrará este año en Lisboa, Portugal, del 1.° al 6 de agosto. Es una actividad de espiritualidad y hermandad a la que asistirán más de un millón de jóvenes acompañados por el papa Francisco.

Habrá catequesis, arte, música y momentos de oración, incluida una misa de clausura. Familias, colegios y parroquias portugueses acogerán a los jóvenes durante los días de fiesta. Los momentos culminantes serán la vigilia del sábado 5 y la misa del domingo 6 en la mañana.

Rebeca Porras Solís, San José

Pruebas del MEP Copiado!

En materia de evaluación educativa, no es correcto usar métodos e instrumentos que distorsionen los resultados de las pruebas cuyo propósito sea diagnosticar los conocimientos de los estudiantes.

Por eso, resulta ambigua la escala cualitativa (básico-intermedio-avanzado) diseñada por el Ministerio de Educación para clasificar los resultados de las pruebas. Es una escala improvisada y deficiente que no ayuda a detectar el nivel cognoscitivo de los estudiantes evaluados, porque carece de parámetros e intervalos numéricos.

Por lo tanto, no refleja la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en las aulas. En fin, un grave error del MEP es también querer ocultar una realidad que sería más real mediante métodos e instrumentos de evaluación fiables. Por la importante tarea que debe cumplir nuestro sistema educativo, no se justifica ocultar su realidad con diagnósticos cuestionables. No caben engaños en la evaluación educativa. ¡Lástima tantos recursos desperdiciados!

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Cartas por WhatsApp Copiado!

