Cartas

Pasajeros del tren de 4:05 p. m. hacia Cartago van como ‘salchichas en tarro’

¿Qué pasaría si ocurriera un incidente dentro del vagón? ¿Cómo evacuaríamos? ¿Quién respondería por las consecuencias?

Por Redacción de La Nación

En el tren que sale hacia Cartago a las 4:05 p. m., el hacinamiento ha alcanzado niveles alarmantes. Los pasajeros viajamos, literalmente, como “salchichas en tarro”. No hay espacio para moverse, respirar con normalidad ni reaccionar ante una eventual emergencia. ¿Qué pasaría si ocurriera un incidente dentro del vagón? ¿Cómo evacuaríamos? ¿Quién respondería por las consecuencias?








