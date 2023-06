Es imposible consultar la página del Poder Judicial. Al ingresar, un aviso indica que los servicios en línea no estarán funcionando de 8 a. m. a 4 p. m. el sábado 17 de junio. Pareciera que adelantaron la fecha de la suspensión, lo que nos obliga a los abogados a trasladarnos a los despachos judiciales para la consulta de un expediente.

Luis Guillermo Valverde Rivera, Moravia

Solicitud al OIJ Copiado!

Soy víctima de acoso y lo he denunciado sin conseguir que se lleve a cabo una investigación. Me dicen que no se puede por falta de pruebas. Qué difícil es obtener pruebas cuando me superan en número y se encubren entre ellos. Deberían modificar los requisitos. El solo hecho de que una mujer denuncie acoso debe ser motivo suficiente para que se efectúe la investigación y para que durante su desarrollo yo pueda dar las pruebas para demostrarlo.

Se me ha dicho que el acoso no se considera un crimen; sin embargo, el daño que me causa lo considero como tal y debe ser castigado. Solicito al OIJ la investigación, pues la técnica utilizada por mis acosadores va a ser de mucho interés y podría sentar un precedente.

Lenis Beatriz Barahona Gutiérrez, Palmares

Adultos mayores Copiado!

Reiteradamente, la administración del AMPM del barrio Nopalera (conocido como la Pops), en Curridabat, responde a mi reclamación que ellos no dan atención preferente en las cajas a los adultos mayores, que no está disponible en su protocolo de gestión empresarial. Tenemos que hacer largas filas para pagar y con frecuencia solo una caja está abierta.

Me extraña profundamente, pues empresas similares, como Walmart y Automercado, sí brindan esta cortesía a los adultos mayores.

Ronald Ramírez González, San José

Felicitaciones Copiado!

Acudí a la sede del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) de Escazú centro y, sinceramente, iba prejuiciado por la supuesta demora en el trámite. El personal es excelente, empático, dispuesto y tiene buen ánimo. Recibí la respuesta en el plazo estipulado. Felicitaciones, superaron con creces mis expectativas.

José Luis Valverde Morales, Escazú

Accidentes frecuentes Copiado!

Unos 14 kilómetros después del túnel Zurquí, lugar archiconocido por la gente y las autoridades de tránsito debido a la cantidad de accidentes mortales, luego de cada choque vienen las entrevistas a los conductores y a los jefes de tránsito, que son ya como un disco rayado: falta de señalización y barandas, exceso de velocidad, etc.

El miércoles de la semana pasada, dos personas murieron ahí. En la entrevista de rutina, esperaba las medidas que el jefe de tránsito anunciaría, como construir la baranda y poner señales, pero el funcionario me sorprendió al hacer un llamado a los conductores para que manejen con prudencia y eviten el exceso de velocidad.

En un lugar tan peligroso, si la principal causa de accidentes es el exceso de velocidad, ¡cómo a la Dirección de Tránsito no se le ocurre colocar unos simples ojos de gato!

Galo Vicente Guerra Cobo, San José

Ebáis de San Sebastián Copiado!

En la farmacia del Ebáis de San Sebastián Sur, entregan los medicamentos tres o cuatro días después de presentar la receta, y, además, hay que ir a la hora que ellos dicen, ni un minuto antes. Esto ocasiona que me quede sin tratamiento durante esos días.

El trato que brindan es desigual si se compara con el que se ofrece a los pacientes en las clínicas de la CCSS. Situaciones como esta son usuales en ese centro médico. Espero que la CCSS no mire para otro lado.

Inés González Arguedas, Paso Ancho

Compensación insuficiente Copiado!

Walmart me dio ¢60.000 como compensación por la pérdida de mi celular, casi nuevo y valorado en ¢180.000. Aunque los gerentes de Pali me atendieron muy amablemente y me ayudaron hasta donde pudieron, el monto no me indemniza totalmente, pues perdí mis contactos, correo y cuenta en Facebook.

Roy A. Bermúdez Vargas, San José

