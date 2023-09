Padres engañados

A partir de la sobreestimulación infantil que dieron a los hijos, algunos padres presuponen que son talentudos naturales y echan mano incluso del argumento falaz de que así son por “ser hijos suyos”, es decir, hijo de tigre sale pintado.

¡No hay nada más falso y narcisista que pensar de esa manera! Veo que muchos padres sobreestiman el talento, y con ello menosprecian la adquisición de conocimientos, pues si sus hijos son tan ingeniosos, no requieren esforzarse mucho en la asimilación de contenidos temáticos.

La debacle educativa no solo tiene que ver con las políticas del Ministerio de Educación (MEP) o el descafeinado cuerpo docente, con los libros de texto, con los programas educativos o el uso de las tecnologías, sino también con los “superpoderes” de los padres autoengañados.

Francisco Barrientos Barrientos, Coronado

Clínica sin citas

El sábado fui a la Clínica Clorito Picado para que en Emergencias me atendieran un problema en un oído. Me dijeron que había otros casos más graves y que por tanto iban a atenderme unas cuatro horas después, que fuera a Medicina General a ver si algún asegurado con cita no se presentaba para que me dieran el campo. Fui y me dijeron que había seis personas anotadas. ¿Por qué no hay más médicos para que no tengamos que esperar tantas horas?

Cléver Calderon Rojas, Uruca

Homenaje

Con gran regocijo vi un homenaje a Rigoberto Mena. Me permitiré abundar en los detalles de esta querida y singular familia. Está conformada por la más variada gama de expresiones artísticas, tales como las letras, la escultura, la música y las artesanías que, unidas a su identificación en los asuntos comunales, la hace merecedora de gran estima entre la gente que tenemos el placer de conocerla. Valga la ocasión para sumarme a tan merecido homenaje.

Milton González Castro, Cartago

Hospital de Cartago

Dice una diputada que el terreno más estudiado del país es el que adquirió la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el hospital el 30 de agosto del 2012, y que es viable para construir el tan urgente y necesitado hospital de los cartagineses.

El terreno está sobre una falla sísmica y nadie dice que colinda con una industria química peligrosa, que ya dio problemas en el pasado y, como si fuera poco, también colinda con una industria de reciclado.

Ambas empresas están bien ubicadas en una zona industrial. El terreno del nuevo hospital no, por encontrarse rodeado de zonas industriales, algunas peligrosas. ¿Qué habría pasado si el derrame hubiera ocurrido con el hospital en pleno funcionamiento?

Me sorprende cómo se unen grupos de todo tipo, incluidos diputados y el mismo personal de la CCSS, para defender la viabilidad del terreno para construir el hospital.

Guillermo Solórzano Picado, Cartago

Adultos mayores

Quienes tomaron la decisión de dejar las citas de los adultos mayores para las tardes en el Área de Salud de Alajuela Central deben rectificar por la sencilla razón de que estamos en temporada de lluvias.

El sentido común les indicará que a esta población deben atenderla en las mañanas. De esa manera, evitaremos enfermedades respiratorias, aglomeración de personas esperando que pase la lluvia. Hay que evitar el hacinamiento. Piensen en los adultos mayores.

Jorge Salas Oviedo, Alajuela

