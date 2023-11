Padre e hija muertos por culpa de la burocracia

La reciente muerte de una niña de 4 años junto con su padre de 24, en el barrio Los Camareros, en Santa Cruz de Guanacaste, al caer un árbol viejo sobre su casa mientras dormían, nos pone a pensar seriamente, pues, según los vecinos, fueron solicitados al Minae los permisos para podarlo, pero las trabas burocráticas, incluido un plano, lo impidieron y sobrevino la desgracia. Es hora de que el Minae revise sus protocolos, pues pudieron haber evitado ambas muertes.

Manuel H. Benavente Carvajal

Alajuela

Proyecto contra los pobres

Marta Esquivel, ex magistrada suplente y presidenta ejecutiva de la CCSS, presentó al Ejecutivo un proyecto para trasladar las pensiones para pobres al Ministerio de Trabajo. Ella está obligada a conocer el artículo 73 de la Constitución que dice que “La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social”.

Argumenta que el Régimen No Contributivo es una carga muy grande para la institución. Lo que es verdaderamente una carga muy grande es la administración de salarios de sus empleados. Recientemente, les aumentaron el sueldo en ¢7.500 a la base y las anualidades a 42; tienen una cesantía de 20 mensualidades, vacaciones de hasta 30 días y se incapacitan a su antojo. Los empleados de la Caja consumen los recursos destinados a la seguridad social.

Galo Vicente Guerra Cobo

Aranjuez

Respuesta de la CCSS

A Fabián Méndez Rodríguez, vecino de Coronado, cuya carta fue publicada el 3 de octubre bajo el título “Está casi ciego”, se le solicita escribir al correo de la Contraloría de Servicios cshracg@ccss.sa.cr.

Taciano Lemos Pires

Director general del Hospital Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia

Destrozo del idioma

Fuimos a ver la película Más de 40 ¿y qué? Es entretenida y pasamos un buen rato, excepto por la pobreza y deformación del voseo, tan característico en nosotros y los argentinos.

Utilizan el tú y conjugan en vos, toda una deformación, y lo peor es que dos de las artistas que vemos más seguido hablan de vos en sus presentaciones.

Por seguir un guion, nos salieron con el “vamos manito”, que influye en nuestros jóvenes y niños. Lamentablemente, estamos perdiendo nuestra identidad del idiay, acharita o acuantá, que nos caracterizó. Ojalá no perdamos nuestra manera de hablar y sigamos estando orgullosos de ser costarricenses, y no imitadores.

Alejandro Zawadzki Wojtasiak

Cartago

Hospital Calderón no da cita

Del Ebáis de Moravia me remitieron en marzo al hospital Calderón Guardia para solicitar una cita en Oftalmología, pues padezco cataratas en el ojo izquierdo. Ahí me indicaron que debía volver en noviembre porque no estaban dando citas. Fui y me dieron un número para que llame a finales de este mes. Soy adulta mayor y coticé durante 39 años a la CCSS. No merezco este trato.

María Isabel Hidalgo Herrera

Moravia

Cobro de impuesto

En el marchamo me cobraron el impuesto sobre la propiedad de vehículos. Desconozco si el error es del INS o de Hacienda, o si me tocará hacer el trámite para que me reconozcan la exoneración establecida en la Ley 9518, de incentivos para el transporte eléctrico.

José F. Bonilla Ureña

Curridabat

Inseguridad ciudadana

El gobierno se olvidó de los ciudadanos al dejar que grupos delictivos maten a vista y paciencia de la gente y ante las cámaras de los negocios, con consecuentes víctimas colaterales. Identifiquen claramente los vehículos en uso para detectar fácilmente a los que no están en regla.

Es una vergüenza que otros países alerten a sus ciudadanos del peligro de venir a Costa Rica. Más de 2 millones de turistas nos visitaron el año pasado para descansar y ayudar a nuestra economía, lo cual se puede revertir en cualquier momento.

Norman Vega Guzmán

Heredia

