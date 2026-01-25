Cartas

Pacientes de hospital atendidos entre andamios, herramientas y cables sueltos

Las obras de remodelación en el Hospital Metropolitano, sede Liberia, se realizan sin un aislamiento adecuado, por lo que abundan el polvo y los riesgos tanto para los pacientes como para el personal

Por Redacción de La Nación

Deseo denunciar una situación preocupante: en el Hospital Metropolitano, sede Liberia, hoy en proceso de remodelación, las obras se están realizando en áreas que continúan en uso, sin un aislamiento adecuado. El polvo de la construcción se dispersa por el hospital y es visible en la sala de Emergencias y en las camillas, lo que implica que pacientes y personal estén inhalándolo. Tampoco se observa personal de limpieza que lo mantenga bajo control.








