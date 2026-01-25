Pacientes de hospital atendidos entre andamios, herramientas y cables sueltos

Deseo denunciar una situación preocupante: en el Hospital Metropolitano, sede Liberia, hoy en proceso de remodelación, las obras se están realizando en áreas que continúan en uso, sin un aislamiento adecuado. El polvo de la construcción se dispersa por el hospital y es visible en la sala de Emergencias y en las camillas, lo que implica que pacientes y personal estén inhalándolo. Tampoco se observa personal de limpieza que lo mantenga bajo control.

Además, los pacientes son trasladados por pasillos donde hay andamios, herramientas, cables expuestos y mecates sueltos, con un riesgo evidente de accidentes, especialmente para personas en condición de urgencia o con movilidad limitada.

Llama la atención que estas prácticas ocurran en un centro de salud privado, teniendo en cuenta lo que cobran.

Considero necesario que las autoridades competentes revisen estas condiciones y que el centro médico garantice espacios seguros mientras se realizan las obras.

Jose Matamoros Coto, Santa Cruz de Guanacaste

Por qué iré a votar

Este 1.° de febrero, con mucho respeto y en un minuto, aportaré con mi voto un granito de arena por una Costa Rica soberana libre e independiente. Por una Costa Rica en la que no volvamos a tener inseguridad a causa de tantas balas. Votaré para que nuestra educación vuelva a ser reconocida internacionalmente, para que nuestra salud ocupe el lugar digno que tenía a nivel mundial. Votaré para que ningún otro gobierno nos humille, nos insulte, o nos quiera callar fomentando el odio, la vulgaridad y la falta de respeto para los ticos que amamos la democracia. Votaré por un gobierno diferente que nos libre de una dictadura y que me dé mucha paz, y también alas para volver a soñar.

María Antonieta Ramírez Mora, Tibás

Como los ratones del flautista de Hamelín

Dolorosamente, las últimas encuestas nos ponen de cara a una triste realidad: la mayor intención de voto es para un partido y una candidata que no cuentan con un rumbo claro, poseen dudosa capacidad intelectual y una cuestionada ética que promueve un continuismo cuyos logros son invisibles, y que llegarían al poder con la amenaza solapada de imponer un régimen de facto. ¿Decidió ya el pueblo de Costa Rica que desea vivir en dictadura, igual que Venezuela y Nicaragua? ¿O será solo un mal sueño del que debemos despertar?

¿En qué momento se convirtió nuestro pueblo en un rebaño, que perdió cualquier asomo de sensatez, que camina, como los ratones con la música del flautista de Hamelín, hacia un precipicio del que no hay retorno? Espero que no se tengan que arrepentir y llevar la culpa por años como les pasó a los alemanes con Hitler, a los nicaragüenses con Ortega y su esposa, o los venezolanos con la dinastía Chávez-Maduro. Que no digan que no se lo advertimos.

Gustavo Elizondo Fallas, Santa María de Dota

