Ofertas ilusorias

En el Megasuper de Alajuelita y en otro par de la misma cadena a los que he ido, juegan con los artículos que ponen en oferta. Cuando uno compra en una empresa de este tipo, lo que más quiere es ahorrar unos cincos aprovechando las promociones, ya sean ¢450 o ¢300, pero al llegar a la caja cobran otro precio. Me pregunto dónde está la oficina a cargo de defender al consumidor.

Marcos Picado Gómez, San José

Perderá el trabajo Copiado!

En el 2016, varios funcionarios presentamos una denuncia por aparente corrupción en nuestro centro de trabajo. Hubo arrestos y allanamientos, pero, posteriormente, algunos de los denunciados volvieron a sus cargos, con el claro afán de cobrar venganza.

En mi caso, estoy a pocos días de ser despedido, luego de 20 años de servicio intachable, por un asunto que fue desestimado por la Fiscalía y cuya investigación y audiencia oral fueron realizadas por los mismos investigados a raíz de mis denuncias, que en el Ministerio Público aún son imputados.

El despido cuenta con el apoyo del gobierno, pese a su discurso de protección de denunciantes. Con un antecedente así, ¿qué estímulo le queda a un servidor público para levantar su voz cuando pide investigar casos de presunta corrupción?

Gustavo Fernández Quesada, Vázquez de Coronado

Compra de repuesto Copiado!

Compré en Repuestos Coreanos de San Sebastián un distribuidor para mi automóvil, pero no funcionó y él dueño no quiso cambiarlo porque yo no tenía la factura y reclamé tres semanas después. Acepto su posición, pero tengo pruebas en mi celular de que el aparato fue comprado ahí. Las autoridades deberían verificar que no se vendan repuestos reconstruidos como si fueran usados.

Delano Coleman Raphael, San José

Eliminar exoneraciones Copiado!

Este gobierno lucha contra las castas sagradas y ya es hora de que pongan a las cooperativas a tributar, sobre todo, a las grandes. El Frente Amplio y el Partido Liberación Nacional se van a oponer, pero hay que dejarles claro que estamos cansados de sus intereses politiqueros.

Henry Martínez Gallo, Liberia

Destierro Copiado!

Hace unos días, una persona comentó en la televisión, tras la liberación y destierro de 222 presos políticos nicaragüenses, que Costa Rica desterró a una gente después de la revolución de 1948. No es cierto, se fueron por su decisión.

Edwin Jiménez Montero, Sarapiquí

Lector aclara Copiado!

En días pasados, este periódico me publicó una carta dirigida al auditor de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde le pedí explicación sobre un faltante en mi pensión y aguinaldo por el aumento autorizado por la Junta Directiva, de un 2,52 %. Según yo, regía a partir de junio del 2021. No era así. Un conocido me envió el reportaje donde se indicaba que dicho aumento era con carácter retroactivo a partir de enero del 2022, pero que el incremento del 2,52 % regía para las personas que recibían la pensión al 30 de junio del 2021 y las que adquirieron el derecho a la pensión, después del 30 de junio, tendrían un aumento proporcional. Ofrezco disculpas al auditor por hacerlo perder su valioso tiempo.

Luis A. Guzmán Leiva, Ciudad Colón

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.