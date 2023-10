Octogenario reclama ajuste por costo de vida desde el 2017

No he recibido todavía el retroactivo por costo de vida que me deben del 2017 al 2022. Soy octogenario pensionado del Régimen de Hacienda, con problemas de salud. Mediante un contencioso-administrativo se le ordenó al Ministerio de Trabajo el ajuste.

