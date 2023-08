Nunca lo ha atendido un especialista de la CCSS

Soy asegurado directo de la CCSS desde muy joven, y estoy cansado de pagar consultas privadas cuando necesito atención de un especialista, en este momento, en odontología.

Después de dos meses de intentar obtener una cita en la Clínica Clorito Picado, la conseguí, pero el médico me dijo que debo ir varias veces para que me den una referencia para obtener una prótesis.

Hice la solicitud de la nueva cita y no tienen campo, debo ir y esperar todo un día. Con un poco de suerte, tal vez alguien no asista a la consulta. La opción B es acudir a Emergencias a las 6 de la mañana. ¿Deberé volver a esperar casi dos meses para la siguiente cita médica? Pagar seguro durante muchos años para esto no tiene sentido

José Alexánder Vargas Monge, Cinco Esquinas de Tibás

Ponerse a trabajar Copiado!

Cada celebración de la Anexión del Partido de Nicoya es una oportunidad para que el gobernante vaya con el Consejo de Gobierno a Guanacaste con la misma retórica y algunas contradicciones, como este 25 de julio, cuando el de turno propuso el Proyecto Agua para Guanacaste para el año 2029.

Hace un año lo cuestionó públicamente. ¿Cumplieron las condiciones previamente establecidas en el contrato para obtener el préstamo del BCIE, aprobado en mayo del 2022?

El contrato debe ejecutarse en cinco años, esto es, antes de mayo del 2028. Siempre ha estado claro el alcance del proyecto que se inicia con la presa y embalse Piedras, diseñada y con expropiaciones. Sin esta obra no hay Paacume, Agua para Guanacaste o Agua para la Bajura.

Es casi seguro que los $425 millones del empréstito no alcancen debido al retraso en la llamada “revisión” anunciada hace un año. Lo único válido era repensar cómo atender las etapas siguientes, posiblemente con participación público-privada en la red de distribución. El presidente debe poner a trabajar al ministro de Agricultura y al gerente del Senara. Guanacaste no merece más atolillo con el dedo.

William Murillo Montero, Heredia

Presas hacia Piedades Copiado!

¿Hasta cuándo vamos a sufrir los vecinos de Piedades y Río Oro de Santa Ana el abandono del gobierno, el MOPT, el Conavi y la Municipalidad? Reto a los altos funcionarios a que traten de llegar a mi casa cualquier día de la semana entre las 4 p. m. y las 8 p. m., sin sentir que mueren poco a poco a causa del estrés producido por las presas en tan solo un kilómetro y que congestiona también las calles adyacentes.

Si quieren durar más de una hora, inténtenlo un viernes. Ese único kilómetro, de la Cruz Roja hasta la escuela Isabel la Católica, roba una hora del tiempo a las madres y padres que regresan a casa deseando ver a sus hijos; una hora de castigo a los trabajadores que deben tragarse la presa y cruzar un kilómetro que los mata poco a poco, sin contar con el vergonzoso estado en que están algunos tramos, donde los choferes de buses deben hacer paradas y sortear los huecos y las partes sin pavimento.

Para peores, se nos impuso hace años un peaje en la ruta 27, a todas luces injusto, por lo que la mayoría de los conductores, con toda razón, escogen llegar a sus viviendas por la calle vieja, aunque deban esperar una hora para avanzar un kilómetro que también los mata poco a poco.

Maricruz Leiva Ledezma, Santa Ana

Cartas por WhatsApp Copiado!

