Número de placa en chaleco de motociclistas

Nuevo ministro de seguridad y una nueva medida contra la delincuencia. Los motociclistas usarán el número de placa en un chaleco. Que inocencia. Un delincuente, por definición, es una persona que irrespeta la ley, lo vemos con las tobilleras, la casa por cárcel, etcétera.

La mayoría de los motociclistas en Puntarenas andan sin casco, menos con chaleco. ¿Quién controlara esa medida? ¿Quién se asegurará que los números coinciden o son verdaderos ? ¿Es esto parte del nuevo plan Costa Rica Segura plus?

Philippe Bloton Grall

Esparza

Mensaje errado

Si hace 200 años Costa Rica no era una república, sino más bien una provincia de la República Federal de Centro América, se equivoca nuevamente el alcalde Johnny Araya, al afirmar que se celebra el bicentenario de San José como la capital de la República. Mensaje errado principalmente para los estudiantes, que merecen conocer nuestra historia.

Freddy Pacheco León

Heredia

Deterioro evidente

Con cierta regularidad asisto a la capilla de la Vicaría de la Fuerza Pública, contigua a la escuela de policía de San José y me impacto de lo deterioradas que lucen sus paredes externas por la falta de pintura. Hago un llamado vehemente al organismo encargado de esa capilla para que la restauren lo más pronto posible y vuelva a lucir como años atrás.

Yamira Soto Rodríguez

San José

Derecho de los saloneros

Existe una ley que permite a bares y restaurantes cobrar un impuesto de 10% por el servicio; sin embargo, no hay una supervisión para asegurar que ese beneficio llegue a su destino y siguen existiendo quejas de que los establecimientos no lo pagan a sus beneficiarios y estos no lo denuncian por temor a perder su trabajo.

Bernardino Rojas S.

Liberia, Guanacaste

Subsidios en la UCR

Deseo responderle a Hannia Hidalgo Quesada, de Heredia. Soy un costarricense sencillo de escasos recursos. Tres de mis hijos estudiaron con becas de la UCR, lo cual agradezco mucho. Pero ya pedir también los pasajes me parece que el Frente Amplio solo desea congraciarse con los pocos seguidores adoctrinados que les queda. Tengo pleno conocimiento que algunos estudiantes no utilizan el dinero de la beca para estudios, sino para otros rubros y para gastos de sus familias. Ya esta bueno de seguir creando la generación de cristal, que les cueste y así llegaremos a tener profesionales de valía.

Edwin Morales Montenegro

San José

Mala calidad

Compré un electrodoméstico en Walmart, en su sucursal en Heredia, y dejó de funcionar a los dos días. Ahora, deben mandarlo a reparar y durarán 15 días en devolverlo. Los electrodomésticos en Walmart son de mala calidad y fallan a muy corto plazo.

Christian Guillén Canales

Heredia

Cartas por WhatsApp

