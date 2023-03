Nueva lista de espera en Costa Rica

Listas de espera, primero, en la Caja y, ahora, para obtener la licencia de conducir. Quienes tienen ahorros o piden prestado pueden acudir a la medicina privada en donde el resultado de un ultrasonido se lo dan al día siguiente. Pero por más necesitado que el ciudadano esté de su licencia para laborar, no hay otra vía. Es hora de pensar en la privatización de las pruebas de manejo, y ya existen formas idóneas de evitar el abuso.

Milton Arias Castrillo, Desamparados

Ausencia de deberes Copiado!

No es culpa de los estudiantes. En el gobierno de José María Figueres se les dieron derechos casi por encima de los derechos de los profesores. Como educador, recuerdo ese gris momento. Ahí todo cambió. Un psicologismo mal empleado en la formación y aprovechado por los orientadores cambió el panorama o le dio vuelta a la tortilla. Llegó el silencio. Llegaron las palabras medidas o ausentes. Llegó (con razón) “el mejor no me entremeto para no tener problemas legales”.

Estoy de acuerdo con los derechos de los estudiantes, pero los deberes se encogieron y, por ende, la calidad, dado que hasta malas notas son causal de acoso en perjuicio del docente. Por eso digo, no es problema de los estudiantes, es simplemente corregir las leyes y llegar a acuerdos. Esto también forma parte del apagón.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Detenciones Copiado!

Hay robos y homicidios todos los días. Detienen a los sospechosos y dos días después salen libres. Se está chineando a la gente. Me gustaba más el tiempo de antes, cuando había respeto, valores, principios y se pagaban las consecuencias.

Victoria Gamboa Arias, San Pablo de Heredia

Respuesta del TSE Copiado!

En respuesta a Federico Brealey Zamora (“Cartas”, 11 de marzo), el TSE, con sustento técnico y en estricto apego al marco jurídico, declaró sus puestos exclusivos y excluyentes, tras aplicar una rigurosa metodología técnica, tomando en cuenta las competencias constitucionales y marco estratégico. Todos los puestos tienen una vinculación con funciones esenciales ligadas a los procesos electorales. Las labores que se realizan forman parte de un engranaje que garantiza el blindaje del sufragio. El TSE goza de independencia debido al diseño constitucional, que se construyó para suprimir que otros poderes intervengan en la dinámica político-electoral. La injerencia de otro poder con capacidad de decisión sobre las condiciones laborales y salariales del personal constituye un factor que afecta la protección del voto. La medida aprobada por el TSE no incide negativamente en los compromisos fiscales, ni aumentará el gasto salarial, pues el TSE es austero, consciente de la crisis y sabe administrar con responsabilidad los fondos públicos.

Andrea Fauaz Hirsch, jefa del Dpto. de Comunicaciones y Relaciones Públicas del TSE

Biodiversidad Copiado!

Me interesé en la biodiversidad mundial por algunos datos que leí. En el ranquin The 201 Most (& Least) Biodiverse Countries in 2022 aparecen enlistados los países de mayor a menor biodiversidad. El primero es Brasil y Costa Rica ocupa el puesto número 28.

No me pareció justo y dividí el número de especies —incluidas las plantas vasculares, que no aparecen en el cálculo original—, por el área de cada país, y le llamé densidad de vida, como la conocida densidad de población. El resultado fue sorprendente porque Costa Rica se sitúa en el primer puesto.

Somos más grandes que el segundo país en este nuevo orden y 52 veces más que Brasil con todo y su Amazonas. Costa Rica es la que debe ir a golpear la mesa en los congresos internacionales. Estamos preservando la biodiversidad del planeta contaminado por las potencias. Somos como un pequeño vivero con multitud de especies.

Juan Carballo Cruz, Canadá

Cambio de llantas Copiado!

En marzo del 2022 compré cuatro llantas Bridgestone en FACO. En febrero, con solo 20.000 kilómetros recorridos, me indicaron en mantenimiento que ya debía cambiar las de atrás. He enviado dos veces mensajes por correo electrónico a Servicio al Cliente, pero nadie contesta.

Ana Lilliam Hidalgo Méndez, Belén

Cartas por WhatsApp Copiado!

