¡Nos vemos en las urnas!

Claro que ha habido personajes de baja ralea, pero el electorado supo, cada cuatro años, premiar o sancionar sus actos

Por Redacción de La Nación

Ante la disyuntiva de si votar o no votar, recordemos que, luego de una guerra fratricida, ciudadanos imbuidos del más puro altruismo unieron sus ideas para crear instituciones que nos dieran educación, salud, servicios esenciales y, sobre todo, libertad y democracia.








