Ante la disyuntiva de si votar o no votar, recordemos que, luego de una guerra fratricida, ciudadanos imbuidos del más puro altruismo unieron sus ideas para crear instituciones que nos dieran educación, salud, servicios esenciales y, sobre todo, libertad y democracia.

Quienes hicieron crecer estos logros no estuvieron exentos de tentaciones y errores. Claro que ha habido personajes de baja ralea, pero el electorado supo, cada cuatro años, premiar o sancionar sus actos.

Hoy, la indiferencia ha alejado a muchos votantes de las urnas. No deje que los menos decidan en momentos que la patria nos llama a recuperarla.

No echemos por la borda lo que nos ha distinguido por décadas. Nos vemos en las urnas.

Milton González Castro, Tres Ríos de La Unión

Comisiones bancarias

Llama la atención que las autoridades bancarias publiciten y estimulen el uso de la tecnología para que los clientes no tengan que utilizar las plataformas personales en los bancos, pero porque si el cliente es el que está “administrando” sus transacciones le cobran una comisión, y no se especifica a qué corresponde. Espero que alguna de las autoridades bancarias o de la Oficina de Protección del Consumidor dé respuesta a mi inquietud.

José Federico Rojas Montero, Calle Blancos

Ni una cuadra

Pregunta: alguien que me diga por qué ningún partido político en esta contienda realizó una plaza pública en el paseo Colón como cierre de campaña. Creo que ninguno llena ni una cuadra de seguidores.

Marvin Yglesias Molina, San José

Antes, eran gente ‘pura vida’

Duró 40 años fuera de Costa Rica en los que, casi estoy seguro, ni vino al país. Despedido del Banco Mundial, desgraciadamente llegó traído por error como ministro de Hacienda, y duró poco en el cargo por sus berrinches y aires de grandeza. Ahora, lo único que ha hecho es dividir al país, mentir, irrespetar, desinformar. Ha convertido a “personas buena nota”, a “gente pura vida”, en irreverentes y malcriados. Algunas personas que conocía me resultan hoy difíciles de reconocer. En resumen, este tipo se vino a pasear en la paz de Costa Rica. No hizo nada en cuatro años, salvo echarles la culpa de su desgobierno a los demás. Y lo más triste es que muchos adoctrinados lo creen “un gran líder que habla sin tapujos”. Y jamás decir algo en contra de él, porque caen como hienas rabiosas en su defensa. Aún podemos rescatar a Costa Rica. Votemos el domingo.

Carlos E. Umaña Araya, Calle Blancos

Frustración con Tribu-CR

Los genios de Hacienda, ahora con Tribu-CR, eliminaron la posibilidad de realizar el pago en línea con entidades financieras. Ahora solo puede hacerse a través de la página del Ministerio de Hacienda, que no es nada amigable.

Juan Francisco Ruiz Monge, Liberia

